В Одесской области сообщили о повреждении энергообъекта
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:42 26.02.2026
В Одесской области сообщили о повреждении энергообъекта
Энергетический объект поврежден в Одесской области на юге Украины, сообщает глава областной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости, 26.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
Новости
В Одесской области сообщили о повреждении энергообъекта

В Одесской области поврежден энергообъект

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные тушат пожар на объектах энергетической инфраструктуры
Украинские пожарные тушат пожар на объектах энергетической инфраструктуры
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные тушат пожар на объектах энергетической инфраструктуры. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Энергетический объект поврежден в Одесской области на юге Украины, сообщает глава областной военной администрации Олег Кипер.
"Получил повреждения объект энергетики на юге региона", - написал Кипер в своем Telegram-канале.
Российские военнослужащие в зоне СВО
ВС России установили контроль над Графским в Харьковской области
25 февраля, 12:28
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
