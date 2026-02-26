https://ria.ru/20260226/ukraina-2076807301.html
В Одесской области сообщили о повреждении энергообъекта
В Одесской области сообщили о повреждении энергообъекта - РИА Новости, 26.02.2026
В Одесской области сообщили о повреждении энергообъекта
Энергетический объект поврежден в Одесской области на юге Украины, сообщает глава областной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T09:42:00+03:00
2026-02-26T09:42:00+03:00
2026-02-26T09:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060559514_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_824739147fc2c60c656d1edabceed715.jpg
https://ria.ru/20260225/armiya-2076598514.html
одесская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060559514_105:126:1075:853_1920x0_80_0_0_ce35ff91679ce5e9955a0a52bf7fa659.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина
В Одесской области сообщили о повреждении энергообъекта
В Одесской области поврежден энергообъект