ВСУ несут потери из-за офицеров, купивших звания - РИА Новости, 26.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:16 26.02.2026
ВСУ несут потери из-за офицеров, купивших звания
ВСУ несут потери из-за офицеров, купивших звания - РИА Новости, 26.02.2026
ВСУ несут потери из-за офицеров, купивших звания
Неподготовленные офицеры ВСУ, купившие себе звания и должности, командуют боевыми подразделениями на линии боевого соприкосновения, из-за чего они несут потери
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
в мире
украина
украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ несут потери из-за офицеров, купивших звания

РИА Новости: ВСУ несут потери из-за офицеров, купивших звания и должности

Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Украинские военные. Архивное фото
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Неподготовленные офицеры ВСУ, купившие себе звания и должности, командуют боевыми подразделениями на линии боевого соприкосновения, из-за чего они несут потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В среду в российских силовых структурах рассказали РИА Новости, что граждане Украины стали еще активнее покупать офицерские звания и должности, чтобы избежать попадания на фронт.
"В рядах ВСУ возникают большие проблемы из-за офицеров, купивших себе звание и должность, особенно в боевых подразделениях, так как "купленные" офицеры не могут повести подразделение в бой из-за банального отсутствия теоретических знаний, следствие чего мы можем видеть на поле боя", - сказал собеседник агентства.
По словам представителя российских силовых структур, некомпетентность такого командира приводит к гибели личного состава или провалу поставленной задачи.
