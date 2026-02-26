МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Неподготовленные офицеры ВСУ, купившие себе звания и должности, командуют боевыми подразделениями на линии боевого соприкосновения, из-за чего они несут потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В среду в российских силовых структурах рассказали РИА Новости, что граждане Украины стали еще активнее покупать офицерские звания и должности, чтобы избежать попадания на фронт.
"В рядах ВСУ возникают большие проблемы из-за офицеров, купивших себе звание и должность, особенно в боевых подразделениях, так как "купленные" офицеры не могут повести подразделение в бой из-за банального отсутствия теоретических знаний, следствие чего мы можем видеть на поле боя", - сказал собеседник агентства.
По словам представителя российских силовых структур, некомпетентность такого командира приводит к гибели личного состава или провалу поставленной задачи.
