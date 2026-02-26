ВСУ несут потери из-за офицеров, купивших звания

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Неподготовленные офицеры ВСУ, купившие себе звания и должности, командуют боевыми подразделениями на линии боевого соприкосновения, из-за чего они несут потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.