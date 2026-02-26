Рейтинг@Mail.ru
"Уничтожат подчистую". В США пообещали Британии проблемы из-за России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 26.02.2026 (обновлено: 05:16 26.02.2026)
"Уничтожат подчистую". В США пообещали Британии проблемы из-за России
"Уничтожат подчистую". В США пообещали Британии проблемы из-за России
"Уничтожат подчистую". В США пообещали Британии проблемы из-за России
Россия сможет уничтожить завод по сборочному производству ракет на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"Уничтожат подчистую". В США пообещали Британии проблемы из-за России

Аналитик Макговерн: Россия наверняка уничтожит завод по выпуску ракет на Украине

© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россия сможет уничтожить завод по сборочному производству ракет на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"Украинские ракеты "Фламинго"? Завод по их производству на Украине будет уничтожен, как говорится, подчистую. Знаете, русские расценивают это как мелочь", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
С Украиной вопрос закрыт на самом верху: ответ может быть ядерным
Вчера, 08:00
В то же время эксперт выразил уверенность, что реакция России на появление на Украине ракет, которые, по его словам, создаются при активном участии Великобритании, не будет чрезмерной.
"Россия не станет реагировать слишком остро. <…> Она просто внесет это в реестры. Россия побеждает в конфликте на Украине. Британцы получат по заслугам, но вероятность того, что Россия отправит "Орешник" или что-то в этом роде на завод под Лондоном, на мой взгляд, очень и очень мала", — предположил Макговерн.
В августе прошлого года Зеленский утверждал, что массовое производство снарядов с заявленным радиусом действия до трех тысяч километров ожидается к началу 2026 года.
Уже 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава киевского режима сообщил об ударе по производственной линии украинских дальнобойных ракет "Фламинго".
Ранее газета Wall Street Journal писала, что Украина не обладает финансами для производства достаточного количества дальнобойных ракет "Фламинго", поэтому они не смогут поменять ход конфликта, как и то вооружение, которое партнеры передавали Киеву.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Лондону придется распрощаться со своей северной колонией
16 февраля, 08:00
 
