МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россия сможет уничтожить завод по сборочному производству ракет на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала

"Украинские ракеты "Фламинго"? Завод по их производству на Украине будет уничтожен, как говорится, подчистую. Знаете, русские расценивают это как мелочь", — отметил он.

В то же время эксперт выразил уверенность, что реакция России на появление на Украине ракет, которые, по его словам, создаются при активном участии Великобритании, не будет чрезмерной.

"Россия не станет реагировать слишком остро. <…> Она просто внесет это в реестры. Россия побеждает в конфликте на Украине. Британцы получат по заслугам, но вероятность того, что Россия отправит "Орешник" или что-то в этом роде на завод под Лондоном, на мой взгляд, очень и очень мала", — предположил Макговерн.

В августе прошлого года Зеленский утверждал, что массовое производство снарядов с заявленным радиусом действия до трех тысяч километров ожидается к началу 2026 года.

Уже 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава киевского режима сообщил об ударе по производственной линии украинских дальнобойных ракет "Фламинго".