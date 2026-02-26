https://ria.ru/20260226/ukraina-2076789729.html
"Уничтожат подчистую". В США пообещали Британии проблемы из-за России
Россия сможет уничтожить завод по сборочному производству ракет на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 26.02.2026
Аналитик Макговерн: Россия наверняка уничтожит завод по выпуску ракет на Украине
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.
Россия сможет уничтожить завод по сборочному производству ракет на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала
.
"Украинские ракеты "Фламинго"? Завод по их производству на Украине будет уничтожен, как говорится, подчистую. Знаете, русские расценивают это как мелочь", — отметил он.
В то же время эксперт выразил уверенность, что реакция России на появление на Украине ракет, которые, по его словам, создаются при активном участии Великобритании, не будет чрезмерной.
"Россия не станет реагировать слишком остро. <…> Она просто внесет это в реестры. Россия побеждает в конфликте на Украине. Британцы получат по заслугам, но вероятность того, что Россия отправит "Орешник" или что-то в этом роде на завод под Лондоном, на мой взгляд, очень и очень мала", — предположил Макговерн.
В августе прошлого года Зеленский утверждал, что массовое производство снарядов с заявленным радиусом действия до трех тысяч километров ожидается к началу 2026 года.
Уже 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава киевского режима сообщил об ударе по производственной линии украинских дальнобойных ракет "Фламинго".
Ранее газета Wall Street Journal писала, что Украина не обладает финансами для производства достаточного количества дальнобойных ракет "Фламинго", поэтому они не смогут поменять ход конфликта, как и то вооружение, которое партнеры передавали Киеву.