Пленный ВСУ рассказал, как его насильно мобилизовали

ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Военнопленный 79-й бригады ВСУ Игорь Сидляк рассказал РИА Новости, как его насильно мобилизовали сотрудники ТЦК (украинского военкомата), оставив ребенка, с которым он шел, одного на улице.

По словам Сидляка, во время прогулки с ребенком к ним подъехала машина представителей ТЦК, и, чтобы не оставлять ребенка одного, мужчина не стал убегать от них.