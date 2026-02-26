https://ria.ru/20260226/ukraina-2076786287.html
Пленный ВСУ рассказал, как его насильно мобилизовали
Пленный ВСУ рассказал, как его насильно мобилизовали - РИА Новости, 26.02.2026
Пленный ВСУ рассказал, как его насильно мобилизовали
Военнопленный 79-й бригады ВСУ Игорь Сидляк рассказал РИА Новости, как его насильно мобилизовали сотрудники ТЦК (украинского военкомата), оставив ребенка, с... РИА Новости, 26.02.2026
украина
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Военнопленный 79-й бригады ВСУ Игорь Сидляк рассказал РИА Новости, как его насильно мобилизовали сотрудники ТЦК (украинского военкомата), оставив ребенка, с которым он шел, одного на улице.
По словам Сидляка, во время прогулки с ребенком к ним подъехала машина представителей ТЦК, и, чтобы не оставлять ребенка одного, мужчина не стал убегать от них.
"Они мне заломали руки, ноги - и в буса (микроавтобус - ред), и повезли. Когда меня паковали в буса, ребенок остался один на улице. Хорошо, что соседка увидела и позвонила жене, и жена забрала ребенка домой", - сказал агентству пленный.