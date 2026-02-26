ВСУ угрожали уничтожить своих солдат при отступлении, заявил пленный

По словам военнопленного, вместе с сослуживцами его высадили в лесополосе под Красноармейском. Командир приказал им идти вперед, а сам корректировал маршрут по рации. Через двое суток они добрались до фермы, где должны были сидеть и ждать указаний. Котюх отметил, что всех членов группы к этому времени ранили.