ВСУ угрожали уничтожить своих солдат при отступлении, заявил пленный
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:19 26.02.2026
ВСУ угрожали уничтожить своих солдат при отступлении, заявил пленный
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
донецкая народная республика
валерий герасимов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
красноармейск
донецкая народная республика
2026
Боевая работа расчета пушки М-46 сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат" МО РФ на Сумском направлении специальной военной операции
Боевая работа расчета пушки М-46 сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат" МО РФ на Сумском направлении специальной военной операции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Командование ВСУ угрожало уничтожением собственным солдатам, если те попытаются отступить, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 79-й бригады ВСУ Сергей Котюх.
По словам военнопленного, вместе с сослуживцами его высадили в лесополосе под Красноармейском. Командир приказал им идти вперед, а сам корректировал маршрут по рации. Через двое суток они добрались до фермы, где должны были сидеть и ждать указаний. Котюх отметил, что всех членов группы к этому времени ранили.
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Нельзя позволить". На Западе заявили о необходимости уничтожения Украины
01:50
"Запрашивали у командира разрешение откатиться (отступить - ред.), он сказал нам сидеть на позиции, иначе... (ударят - ред.) дронами и минометом", - сказал агентству пленный.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 1 декабря 2025 года объявил об освобождении Красноармейска в ДНР.
