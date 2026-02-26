Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли данные о ходе СВО, о которых умолчали СМИ - РИА Новости, 26.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:13 26.02.2026
На Западе раскрыли данные о ходе СВО, о которых умолчали СМИ
На Западе раскрыли данные о ходе СВО, о которых умолчали СМИ - РИА Новости, 26.02.2026
На Западе раскрыли данные о ходе СВО, о которых умолчали СМИ
Западные страны вводили свое население в заблуждение относительно причин конфликта на Украине и целей СВО, демонизируя Россию, заявил профессор Университета... РИА Новости, 26.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
россия
запад
оон
нато
украина
европа
россия
в мире, украина, европа, россия, запад, оон, нато, гленн дизен, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Россия, Запад, ООН, НАТО, Гленн Дизен, Владимир Путин, Дмитрий Песков
На Западе раскрыли данные о ходе СВО, о которых умолчали СМИ

Профессор Дизен: западные страны обманывали свое население, демонизируя Россию

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом Искандер по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
Перейти в медиабанк
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Западные страны вводили свое население в заблуждение относительно причин конфликта на Украине и целей СВО, демонизируя Россию, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в своем выступлении в Совете Безопасности ООН, опубликованном на YouTube-канале.
"Чтобы продать историю о захватнической войне России, западные СМИ с первого дня СВО продвигали идею полномасштабного вторжения, утверждая, что Россия использует всю свою военную мощь для покорения Украины, а не пытается заставить ее восстановить нейтральный статус. Поэтому Запад и не сообщает общественности, что численность российских войск и их действия абсолютно не соответствовали цели завоевания, а лишь указывали на намерение не допустить вступления Украины в НАТО", — отметил профессор.
При этом он почеркнул, что Запад, заявляя о поддержке Украины, всемерно содействовал гибели тысяч ее граждан, обвиняя в этом Россию.
"Вместо того, чтобы обсуждать систему безопасности в Европе, которая могла бы снизить конкуренцию в сфере безопасности и предотвратить превращение Украины в поле боя во вновь разделенной Европе, западные СМИ демонизируют Россию как воплощение зла, призывая отвергнуть даже дипломатию, несмотря на сотни тысяч погибших. СМИ постоянно заявляют о победе Украины и попытке России восстановить СССР, занижают потери Украины, не замечая ни политику дерусификации, ни жестокую мобилизацию украинцев. И все это происходит под лозунгом "поддержки Украины", — пояснил Дизен.
Владимир Путин заявлял, что Россия доведет СВО до логического завершения, выполнив все ее цели. Глава государства также неоднократно указывал на необходимость устранить первопричины конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Москва стремится к прочному миру, обеспеченному надежными гарантиями.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаРоссияЗападООННАТОГленн ДизенВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Заголовок открываемого материала