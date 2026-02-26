https://ria.ru/20260226/ukraina-2076785145.html
Украинцы советуют друг другу не конфликтовать с россиянами в Индонезии
Украинцы советуют друг другу не конфликтовать с россиянами в Индонезии
Граждане Украины на острове Бали советуют антироссийски настроенным согражданам не провоцировать конфликты с отдыхающими там россиянами, так как Индонезия... РИА Новости, 26.02.2026
ДЖАКАРТА, 26 фев - РИА Новости. Граждане Украины на острове Бали советуют антироссийски настроенным согражданам не провоцировать конфликты с отдыхающими там россиянами, так как Индонезия занимает нейтральную позицию по конфликту на Украине, и провокации закончатся депортацией или тюрьмой, выяснило РИА Новости.
Корреспондент агентства изучил соцсети украинцев, которые советуют друг другу не конфликтовать с россиянами.
"Рекомендации по поведению на Бали
: не провоцируйте россиян. Мы находимся в стране, держащей нейтралитет и принимающей нас как гостей. Любые провокации на Бали (не важно с чьей стороны начаты) закончатся депортацией или даже тюрьмой", - говорится в объявлении украинской диаспоры в одном из сообществ.