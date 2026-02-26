Рейтинг@Mail.ru
Украинцы советуют друг другу не конфликтовать с россиянами в Индонезии - РИА Новости, 26.02.2026
Украинцы советуют друг другу не конфликтовать с россиянами в Индонезии
Украинцы советуют друг другу не конфликтовать с россиянами в Индонезии
Граждане Украины на острове Бали советуют антироссийски настроенным согражданам не провоцировать конфликты с отдыхающими там россиянами, так как Индонезия... РИА Новости, 26.02.2026
в мире
бали
индонезия
украина
россия
Украинцы советуют друг другу не конфликтовать с россиянами в Индонезии

Украинцы на Бали призывают друг друга не провоцировать конфликты с россиянами

ДЖАКАРТА, 26 фев - РИА Новости. Граждане Украины на острове Бали советуют антироссийски настроенным согражданам не провоцировать конфликты с отдыхающими там россиянами, так как Индонезия занимает нейтральную позицию по конфликту на Украине, и провокации закончатся депортацией или тюрьмой, выяснило РИА Новости.
Корреспондент агентства изучил соцсети украинцев, которые советуют друг другу не конфликтовать с россиянами.
"Рекомендации по поведению на Бали: не провоцируйте россиян. Мы находимся в стране, держащей нейтралитет и принимающей нас как гостей. Любые провокации на Бали (не важно с чьей стороны начаты) закончатся депортацией или даже тюрьмой", - говорится в объявлении украинской диаспоры в одном из сообществ.
Туристы на пляже Paradise на острове Гифтун в Красном море возле города Хургада - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
Глава профсоюза гидов: туристы из России и Украины в Египте не конфликтуют
2 марта 2022, 19:03
 
В миреБалиИндонезияУкраинаРоссия
 
 
