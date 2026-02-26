https://ria.ru/20260226/ukraina-2076784699.html
Бывший военнослужащий ВСУ рассказал о притеснении русскоязычных на Украине
Бывший военнослужащий ВСУ рассказал о притеснении русскоязычных на Украине
Уроженец Луганщины, проходивший обязательную военную службу в ВСУ, а ныне техник расчета 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса группировки войск РИА Новости, 26.02.2026
БЕЛГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Уроженец Луганщины, проходивший обязательную военную службу в ВСУ, а ныне техник расчета 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" ВС России с позывным "Старый" рассказал РИА Новости об ограничениях, с которыми столкнулось русскоговорящее население на территории Украины.
"Конфликт возникал из-за того, что они заставляют переходить наши школы, наших детей учиться на украинском, а как я, не зная украинского языка, могу, например, математику своему ребенку рассказать по-украински?" - задался вопросом военный.
"Старый" подчеркнул, что в его школьные годы обучение всегда было на русском языке, а украинский преподавали всего пару раз в неделю.
"Каждый человек должен выбирать, на каком языке ему легче общаться", - считает военнослужащий.
"Старый" также выразил готовность освободить русские земли от фашизма, чтобы люди жили в спокойствии и мире.
Референдумы о вхождении ДНР
, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областей
в состав РФ
прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области
- 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин
30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.