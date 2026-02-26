БЕЛГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Уроженец Луганщины, проходивший обязательную военную службу в ВСУ, а ныне техник расчета 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" ВС России с позывным "Старый" рассказал РИА Новости об ограничениях, с которыми столкнулось русскоговорящее население на территории Украины.

"Конфликт возникал из-за того, что они заставляют переходить наши школы, наших детей учиться на украинском, а как я, не зная украинского языка, могу, например, математику своему ребенку рассказать по-украински?" - задался вопросом военный.

"Старый" подчеркнул, что в его школьные годы обучение всегда было на русском языке, а украинский преподавали всего пару раз в неделю.

"Каждый человек должен выбирать, на каком языке ему легче общаться", - считает военнослужащий.