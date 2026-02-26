Рейтинг@Mail.ru
"Соглашения не будет": на Западе признались в провале из-за России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:39 26.02.2026 (обновлено: 06:53 26.02.2026)
"Соглашения не будет": на Западе признались в провале из-за России
"Соглашения не будет": на Западе признались в провале из-за России - РИА Новости, 26.02.2026
"Соглашения не будет": на Западе признались в провале из-за России
Западные лидеры мешают процессу мирного урегулирования, поскольку для Украины стало невозможно заключить какое-либо соглашение без территориальных потерь,... РИА Новости, 26.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
украина
мария захарова
вооруженные силы украины
владимир путин
евросоюз
владимир зеленский
россия
украина
европа
россия, украина, мария захарова, вооруженные силы украины, владимир путин, евросоюз, владимир зеленский, европа, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Евросоюз, Владимир Зеленский, Европа, В мире
"Соглашения не будет": на Западе признались в провале из-за России

Профессор Бекки: Украина в любом соглашении утратит территориальную целостность

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Кремль, Москва
Кремль, Москва - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Кремль, Москва. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Западные лидеры мешают процессу мирного урегулирования, поскольку для Украины стало невозможно заключить какое-либо соглашение без территориальных потерь, написал профессор Генуэзского университета Паоло Бекки в социальной сети X.
«
"Любые попытки достичь мира (с Россией. — Прим. ред.) провалились. В этом винят Путина, но истинными виновниками являются лидеры Европейского союза вместе с Британией. Они не могут признать свой провал и продолжающуюся растрату государственных средств, из-за чего будут продолжать конфликт до победного конца. Но это иллюзия: русские на самом деле никогда не отступят. Никакого соглашения не будет без постановки под вопрос территориальной целостности Украины", — отметил ученый.
Удар бомбардировщиков ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Русские ударят": в США запереживали после грязной выходки на Украине
01:40
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что решение стран ЕС о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир на Украине.
Президент Владимир Путин в интервью India Today до этого четко обозначил позицию Москвы по территориальному вопросу, отметив, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинЕвросоюзВладимир ЗеленскийЕвропаВ мире
 
 
