МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Западные лидеры мешают процессу мирного урегулирования, поскольку для Украины стало невозможно заключить какое-либо соглашение без территориальных потерь, написал профессор Генуэзского университета Паоло Бекки в социальной сети X.
«
"Любые попытки достичь мира (с Россией. — Прим. ред.) провалились. В этом винят Путина, но истинными виновниками являются лидеры Европейского союза вместе с Британией. Они не могут признать свой провал и продолжающуюся растрату государственных средств, из-за чего будут продолжать конфликт до победного конца. Но это иллюзия: русские на самом деле никогда не отступят. Никакого соглашения не будет без постановки под вопрос территориальной целостности Украины", — отметил ученый.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что решение стран ЕС о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир на Украине.
Президент Владимир Путин в интервью India Today до этого четко обозначил позицию Москвы по территориальному вопросу, отметив, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.