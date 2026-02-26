"Соглашения не будет": на Западе признались в провале из-за России

«

"Любые попытки достичь мира (с Россией. — Прим. ред.) провалились. В этом винят Путина, но истинными виновниками являются лидеры Европейского союза вместе с Британией. Они не могут признать свой провал и продолжающуюся растрату государственных средств, из-за чего будут продолжать конфликт до победного конца. Но это иллюзия: русские на самом деле никогда не отступят. Никакого соглашения не будет без постановки под вопрос территориальной целостности Украины", — отметил ученый.