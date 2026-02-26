Рейтинг@Mail.ru
Украина превратила конфликт в бизнес-модель, заявил глава МИД Венгрии - РИА Новости, 26.02.2026
03:37 26.02.2026
Украина превратила конфликт в бизнес-модель, заявил глава МИД Венгрии
Украина превратила конфликт в бизнес-модель, заявил глава МИД Венгрии
Украина превратила конфликт в бизнес-модель, заявил глава МИД Венгрии

Сийярто: Украина превратила конфликт в бизнес-модель по освоению западной помощи

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 26 фев - РИА Новости. Украина превратила конфликт в бизнес-модель по освоению западной помощи, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"На Украине война стала бизнес-моделью. Ситуация такова, что они получают от Евросоюза больше денег, чем может произвести украинская экономика", - сказал Сийярто, выступая в парламенте Венгрии.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Украине не удастся поставить венгерскую экономику на колени, заявил Орбан
03:27
Министр призвал национальное собрание поддержать проект резолюции о неучастии Венгрии в конфликте на Украине.
"Лидер наиболее провоенной группы в Европарламенте - "Европейской народной партии" - Манфред Вебер уже предусмотрел отправку солдат на Украину под флагом Евросоюза. И мы могли слышать заявление канцлера Германии (Фридриха Мерца) о немецких самолетах и ​​французских ядерных ракетах", - отметил Сийярто.
Министр также добавил, что Украина получила больше поддержки от Европейского союза за последние четыре года, чем Венгрия за 22 года с момента вступления в ЕС в 2004 году.
Французский президент Эммануэль Макрон в обращении к согражданам 5 марта 2025 отметил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с чем призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. Мерц 13 февраля этого года сообщил о начале обсуждений с Макроном по вопросу ядерного сдерживания в Европе.
В МИД РФ ранее подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на украинской территории, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Венгерские военные - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Венгрия разместит войска возле энергообъектов для защиты от Украины
Вчера, 14:49
 
