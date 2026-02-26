https://ria.ru/20260226/ukraina-2076780955.html
МВД Украины покинуло Гуляйполе в конце ноября 2025 года, сообщил беженец
МВД Украины покинуло Гуляйполе в конце ноября 2025 года, сообщил беженец - РИА Новости, 26.02.2026
МВД Украины покинуло Гуляйполе в конце ноября 2025 года, сообщил беженец
Подразделения МВД Украины покинули город Гуляйполе в Запорожской области в конце ноября 2025 года, рассказал РИА Новости беженец из города Сергей. РИА Новости, 26.02.2026
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Подразделения МВД Украины покинули город Гуляйполе в Запорожской области в конце ноября 2025 года, рассказал РИА Новости беженец из города Сергей.
Минобороны РФ
27 декабря 2025 года заявило, что группировка "Восток" освободила Гуляйполе.
"Последняя полиция у нас уехала 21 ноября, насколько я знаю, 2025 года. До этого постоянно наряд находился в городе", - сказал агентству Сергей.
Беженец добавил, что местная администрация покинула город в 2022 году.
"Администрация еще с 2022 года уехала, их не было. Какие-то представители приезжали, уезжали, но постоянно никого не было", - рассказал собеседник агентства.