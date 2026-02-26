Рейтинг@Mail.ru
МВД Украины покинуло Гуляйполе в конце ноября 2025 года, сообщил беженец - РИА Новости, 26.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:02 26.02.2026
МВД Украины покинуло Гуляйполе в конце ноября 2025 года, сообщил беженец
МВД Украины покинуло Гуляйполе в конце ноября 2025 года, сообщил беженец - РИА Новости, 26.02.2026
МВД Украины покинуло Гуляйполе в конце ноября 2025 года, сообщил беженец
Подразделения МВД Украины покинули город Гуляйполе в Запорожской области в конце ноября 2025 года, рассказал РИА Новости беженец из города Сергей. РИА Новости, 26.02.2026
МВД Украины покинуло Гуляйполе в конце ноября 2025 года, сообщил беженец

РИА Новости: МВД Украины покинуло Гуляйполе в конце ноября 2025 года

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на Украине
Автомобиль полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Подразделения МВД Украины покинули город Гуляйполе в Запорожской области в конце ноября 2025 года, рассказал РИА Новости беженец из города Сергей.
Минобороны РФ 27 декабря 2025 года заявило, что группировка "Восток" освободила Гуляйполе.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
ВСУ угрожали оружием сотруднице полиции в Гуляйполе
Вчера, 03:00
"Последняя полиция у нас уехала 21 ноября, насколько я знаю, 2025 года. До этого постоянно наряд находился в городе", - сказал агентству Сергей.
Беженец добавил, что местная администрация покинула город в 2022 году.
"Администрация еще с 2022 года уехала, их не было. Какие-то представители приезжали, уезжали, но постоянно никого не было", - рассказал собеседник агентства.
