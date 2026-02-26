МВД Украины покинуло Гуляйполе в конце ноября 2025 года, сообщил беженец

ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Подразделения МВД Украины покинули город Гуляйполе в Запорожской области в конце ноября 2025 года, рассказал РИА Новости беженец из города Сергей.

Минобороны РФ 27 декабря 2025 года заявило, что группировка "Восток" освободила Гуляйполе.

"Последняя полиция у нас уехала 21 ноября, насколько я знаю, 2025 года. До этого постоянно наряд находился в городе", - сказал агентству Сергей.

Беженец добавил, что местная администрация покинула город в 2022 году.