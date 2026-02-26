Киеву хватит денег только до апреля, считает венгерский эксперт

БУДАПЕШТ, 26 фев - РИА Новости. Киевскому режиму хватит денег только до апреля, поэтому Брюссель пытается найти решение по заблокированному Будапештом кредиту в 90 миллиардов евро до венгерских парламентских выборов, так как боится, что потом ему придется уступить премьеру Венгрии Виктору Орбану, выразил мнение в беседе с РИА Новости политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли.