Киеву хватит денег только до апреля, считает венгерский эксперт - РИА Новости, 26.02.2026
02:40 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/ukraina-2076779131.html
Киеву хватит денег только до апреля, считает венгерский эксперт
2026-02-26T02:40:00+03:00
2026-02-26T02:40:00+03:00
в мире
брюссель
венгрия
киев
виктор орбан
петер сийярто
urals
мирный план сша по украине
2026
в мире, брюссель, венгрия, киев, виктор орбан, петер сийярто, urals, мирный план сша по украине
В мире, Брюссель, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Urals, Мирный план США по Украине
Киеву хватит денег только до апреля, считает венгерский эксперт

Киев
Киев - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 26 фев - РИА Новости. Киевскому режиму хватит денег только до апреля, поэтому Брюссель пытается найти решение по заблокированному Будапештом кредиту в 90 миллиардов евро до венгерских парламентских выборов, так как боится, что потом ему придется уступить премьеру Венгрии Виктору Орбану, выразил мнение в беседе с РИА Новости политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли.
По словам эксперта, Украина не спешит возобновлять работу нефтепровода "Дружба", поскольку ей больше не нужно венгерское и словацкое "зимнее" дизельное топливо, и она может также закупать "летнее" дизельное топливо в Греции, Польше и Румынии.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
ЕС судорожно хочет обойти вето Венгрии на кредит Киеву, пишет Politico
Вчера, 11:35
"Военный кредит в размере 90 миллиардов евро является более срочным вопросом, поскольку Киев может финансировать свой бюджет и войну из текущих источников только до середины-конца апреля, поэтому (в случае - ред.) если (венгерская правящая партия - ред.) "Фидес" победит на выборах, Киеву или Брюсселю после 12 апреля придется уступить", - сказал агентству Киселли.
Аналитик добавил, что Брюссель хочет обойти венгерское вето на военный кредит в размере 90 миллиардов евро.
"Если это не удастся, Будапешт даст зеленый свет только после возобновления транспортировки сырой нефти, поскольку для бесперебойной работы венгерских и словацких нефтеперерабатывающих заводов необходима российская нефть типа Urals", - отметил Киселли.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по "Дружбе", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. На них изберут национальное собрание, и исход голосования определит, сохранит ли Орбан власть.
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Венгрия не одобрит новые санкции без запуска "Дружбы", заявил эксперт
