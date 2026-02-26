Киеву хватит денег только до апреля, считает венгерский эксперт

БУДАПЕШТ, 26 фев - РИА Новости. Киевскому режиму хватит денег только до апреля, поэтому Брюссель пытается найти решение по заблокированному Будапештом кредиту в 90 миллиардов евро до венгерских парламентских выборов, так как боится, что потом ему придется уступить премьеру Венгрии Виктору Орбану, выразил мнение в беседе с РИА Новости политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли.
"Военный кредит в размере 90 миллиардов евро является более срочным вопросом, поскольку Киев может финансировать свой бюджет и войну из текущих источников только до середины-конца апреля, поэтому (в случае - ред.) если (венгерская правящая партия - ред.) "Фидес" победит на выборах, Киеву или Брюсселю после 12 апреля придется уступить", - сказал агентству Киселли.
Аналитик добавил, что Брюссель хочет обойти венгерское вето на военный кредит в размере 90 миллиардов евро.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по "Дружбе", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. На них изберут национальное собрание, и исход голосования определит, сохранит ли Орбан власть.