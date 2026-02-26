https://ria.ru/20260226/ukraina-2076777469.html
В Полтаве прогремел новый взрыв
В Полтаве прогремел новый взрыв - РИА Новости, 26.02.2026
В Полтаве прогремел новый взрыв
Новый взрыв прогремел в Полтаве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 26.02.2026
