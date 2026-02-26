Рейтинг@Mail.ru
В Полтаве прогремел новый взрыв
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:10 26.02.2026
В Полтаве прогремел новый взрыв
В Полтаве прогремел новый взрыв
Новый взрыв прогремел в Полтаве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 26.02.2026
В Полтаве прогремел новый взрыв

В Полтаве после воздушной тревоги прогремел новый взрыв

Сотрудники ГСЧС Украины во время тушения пожара. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в Полтаве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.
Ранее телеканал уже сообщал о серии взрывов в Полтаве в ночь на четверг.
"В Полтаве был слышен еще один взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в ряде районов Полтавской области объявлена воздушная тревога.
