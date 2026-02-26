Рейтинг@Mail.ru
Зеленский назвал Трампу сроки возможного урегулирования, пишут СМИ
01:58 26.02.2026 (обновлено: 09:37 26.02.2026)
Зеленский назвал Трампу сроки возможного урегулирования, пишут СМИ
Зеленский назвал Трампу сроки возможного урегулирования, пишут СМИ - РИА Новости, 26.02.2026
Зеленский назвал Трампу сроки возможного урегулирования, пишут СМИ
Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил о надежде на урегулирование конфликта с Россией до конца года, пишет портал РИА Новости, 26.02.2026
2026
в мире, сша, давос, владимир зеленский, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, США, Давос, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Зеленский назвал Трампу сроки возможного урегулирования, пишут СМИ

Axios: Зеленский заявил Трампу, что надеется на урегулирование до конца года

© REUTERS / Thilo SchmuelgenВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил о надежде на урегулирование конфликта с Россией до конца года, пишет портал Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
По данным издания, беседа стала первой после личной встречи в Давосе и продлилась 30 минут.
"Переломить ситуацию". Заявление Зеленского о территориях поразило Запад
Вчера, 21:38
"Зеленский сказал, что надеется на завершение конфликта в этом году, а Трамп ответил, что война продолжается слишком долго и он предпочел бы, чтобы она закончилась в течение месяца", — говорится в публикации.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Затем 17-18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Парировать невозможно: Зеленский потешается, что Россия не ответит ничем
20 февраля, 08:00
 
В миреСШАДавосВладимир ЗеленскийДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
