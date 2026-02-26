Зеленский назвал Трампу сроки возможного урегулирования, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил о надежде на урегулирование конфликта с Россией до конца года, пишет портал Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
По данным издания, беседа стала первой после личной встречи в Давосе и продлилась 30 минут.
«
"Зеленский сказал, что надеется на завершение конфликта в этом году, а Трамп ответил, что война продолжается слишком долго и он предпочел бы, чтобы она закончилась в течение месяца", — говорится в публикации.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Затем 17-18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.