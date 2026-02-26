Рейтинг@Mail.ru
"Нельзя позволить". На Западе заявили о необходимости уничтожения Украины - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:50 26.02.2026 (обновлено: 01:52 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/ukraina-2076775284.html
"Нельзя позволить". На Западе заявили о необходимости уничтожения Украины
"Нельзя позволить". На Западе заявили о необходимости уничтожения Украины - РИА Новости, 26.02.2026
"Нельзя позволить". На Западе заявили о необходимости уничтожения Украины
Действия Украины могут привести к развязыванию ядерной войны, поэтому нельзя позволить ей существовать в ее нынешнем виде, заявил военный аналитик, офицер... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T01:50:00+03:00
2026-02-26T01:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
нато
россия
скотт риттер
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070264780_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aecbd451e46c44de069ec87d3b1f6bf5.jpg
https://ria.ru/20260225/voyna-2076416863.html
https://ria.ru/20260224/britaniya-2076312702.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070264780_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a75cdc41829f7a0c4bc96015ff92713.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, нато, россия, скотт риттер, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, НАТО, Россия, Скотт Риттер, Владимир Зеленский
"Нельзя позволить". На Западе заявили о необходимости уничтожения Украины

Аналитик Риттер: действия правительства Украины могут привести к ядерной войне

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Действия Украины могут привести к развязыванию ядерной войны, поэтому нельзя позволить ей существовать в ее нынешнем виде, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Это грозит развязыванием ядерной войны. <…> Нынешнее украинское правительство должно быть уничтожено. Нельзя позволить существовать Украине в ее нынешнем виде. <…> Ведь она может получить дальнобойные ракеты, которые созданы странами НАТО, но на них стоит надпись: "Сделано на Украине". <…> Это очень опасная ситуация", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Вторая мексиканская война: Украина ударила в подбрюшье США
Вчера, 08:00
При этом эксперт подчеркнул, что Украина по указке британских спецслужб готова пойти на любые опасные авантюры.
"Часть генерального плана Ми-6 называется "Не дать Украине сдаться". Вы знаете, об этом говорил Владимир Зеленский: "Дайте мне возможность наносить удары вглубь территории России, и я это сделаю. <…>" Это британский генеральный план", — пояснил Риттер.
В августе прошлого года Зеленский утверждал, что массовое производство снарядов с заявленным радиусом действия до трех тысяч километров ожидается к началу 2026 года.
Уже 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава киевского режима сообщил об ударе по производственной линии украинских дальнобойных ракет "Фламинго".
Ранее газета Wall Street Journal писала, что Украина не обладает финансами для производства достаточного количества дальнобойных ракет "Фламинго", поэтому они не смогут поменять ход конфликта, как и то вооружение, которые партнеры передавали Киеву.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Удар Горлума: британская элита спасает себя и план оккупации Украины
24 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАНАТОРоссияСкотт РиттерВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала