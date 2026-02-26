"Нельзя позволить". На Западе заявили о необходимости уничтожения Украины

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Действия Украины могут привести к развязыванию ядерной войны, поэтому нельзя позволить ей существовать в ее нынешнем виде, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала

"Это грозит развязыванием ядерной войны. <…> Нынешнее украинское правительство должно быть уничтожено. Нельзя позволить существовать Украине в ее нынешнем виде. <…> Ведь она может получить дальнобойные ракеты, которые созданы странами НАТО , но на них стоит надпись: "Сделано на Украине". <…> Это очень опасная ситуация", — отметил он.

При этом эксперт подчеркнул, что Украина по указке британских спецслужб готова пойти на любые опасные авантюры.

"Часть генерального плана Ми-6 называется "Не дать Украине сдаться". Вы знаете, об этом говорил Владимир Зеленский : "Дайте мне возможность наносить удары вглубь территории России , и я это сделаю. <…>" Это британский генеральный план", — пояснил Риттер

В августе прошлого года Зеленский утверждал, что массовое производство снарядов с заявленным радиусом действия до трех тысяч километров ожидается к началу 2026 года.

Уже 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава киевского режима сообщил об ударе по производственной линии украинских дальнобойных ракет "Фламинго".