В Полтаве прогремели взрывы - РИА Новости, 26.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
00:42 26.02.2026
В Полтаве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Полтаве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов. РИА Новости, 26.02.2026
2026
В Полтаве прогремели взрывы

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в Полтаве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов.
Полтаве были слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в ряде районов Полтавской области объявлена воздушная тревога.
По всей Украине объявили воздушную тревогу
