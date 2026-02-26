https://ria.ru/20260226/ukraina-2076770713.html
В Полтаве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Полтаве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов. РИА Новости, 26.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
полтава
В Полтаве прогремели взрывы
