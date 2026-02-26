https://ria.ru/20260226/uitkoff-2077014205.html
Из Женевы вылетел самолет, похожий на борт Уиткоффа
Из Женевы вылетел самолет, похожий на борт Уиткоффа - РИА Новости, 26.02.2026
Из Женевы вылетел самолет, похожий на борт Уиткоффа
Самолет той же модели, что у спецпосланника США Стива Уиткоффа, вылетел из Женевы, где тот встречался с представителями Украины и Ирана, выяснило РИА Новости на РИА Новости, 26.02.2026
в мире
сша
женева (город)
украина
стив уиткофф
кирилл дмитриев
переговоры по украине в женеве — 2026
2026
Из Женевы вылетел самолет, похожий на борт Уиткоффа
Самолет как у Уиткоффа вылетел из Женевы, где шли переговоры с Украиной и Ираном