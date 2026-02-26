https://ria.ru/20260226/uitkoff-2076988026.html
Уиткофф покинул отель, где проходили переговоры по Украине
Уиткофф покинул отель, где проходили переговоры по Украине - РИА Новости, 26.02.2026
Уиткофф покинул отель, где проходили переговоры по Украине
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул отель Four Seasons, где проходили переговоры делегаций США и Украины и куда прибыл спецпредставитель... РИА Новости, 26.02.2026
украина, сша, в мире
