Самолет спецпредставителя президента США вылетел в Женеву - РИА Новости, 26.02.2026
01:35 26.02.2026
Самолет спецпредставителя президента США вылетел в Женеву
в мире
женева (город)
иран
сша
стив уиткофф
джаред кушнер
рустем умеров
мирный план сша по украине
В мире, Женева (город), Иран, США, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Рустем Умеров, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Alex BrandonСпециальный посланник США Стив Уиткофф
© AP Photo / Alex Brandon
Специальный посланник США Стив Уиткофф. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Самолет спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа вылетел в Женеву, где, как ожидается, пройдут его встречи с секретарем совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и представителями Ирана, выяснило РИА Новости на основе полетных данных сервиса Flightradar24.
Самолет модели Bombardier Global 7500 покинул американский аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне в 01.20 мск.
Ранее Уиткофф заявил, что он и зять лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа Джаред Кушнер намерены встретиться в Женеве с Умеровым. Уиткофф также подтвердил, что он и Кушнер в четверг намерены встретиться в Женеве с представителями Ирана.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Уиткофф заявил о большом числе "креативных идей" в переговорах по Украине
Вчера, 14:55
 
