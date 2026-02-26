Рейтинг@Mail.ru
Последние удары ВСУ по мирным подтверждают актуальность СВО, заявил МИД - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 26.02.2026 (обновлено: 15:57 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/udar-2076911441.html
Последние удары ВСУ по мирным подтверждают актуальность СВО, заявил МИД
Последние удары ВСУ по мирным подтверждают актуальность СВО, заявил МИД - РИА Новости, 26.02.2026
Последние удары ВСУ по мирным подтверждают актуальность СВО, заявил МИД
Последние удары ВСУ по мирным жителям, которые киевский режим совершает из-за поражений на фронте, подтверждают актуальность денацификации и демилитаризации... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T15:39:00+03:00
2026-02-26T15:57:00+03:00
россия
курская область
в мире
вооруженные силы украины
украина
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068865403_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_3468fb24717c01ab13e207b2276d36f3.jpg
https://ria.ru/20260226/zakharova-2076873131.html
россия
курская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068865403_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_ccc149aafa9f0af4d0b102cfc12930c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, в мире, вооруженные силы украины, украина, мария захарова
Россия, Курская область, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Мария Захарова
Последние удары ВСУ по мирным подтверждают актуальность СВО, заявил МИД

МИД: удары ВСУ по Брянской и Курской областям подтверждают актуальность СВО

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Последние удары ВСУ по мирным жителям, которые киевский режим совершает из-за поражений на фронте, подтверждают актуальность денацификации и демилитаризации Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила Захарова, киевский режим терпит поражение на фронте, за это бандеровский режим вымещает злобу на мирном населении, подвергая его террористическим атакам, целенаправленно нанося удара по жилым кварталам и объектам жизнеобеспечения.
"Все вышеперечисленные факты и многое из того, о чем мы будем говорить еще сегодня, подтверждает актуальность задач под денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз, исходящих с ее территории", - сказала официальный представитель МИД РФ в ходе своего еженедельного брифинга.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Захарова назвала убийство детей и стариков обычным делом для Киева
Вчера, 13:36
 
РоссияКурская областьВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала