Российские войска ночью нанесли поражение военным заводам и энергетическим объектам, используемым украинскими боевиками, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.02.2026
ВС России нанесли удар по объектам инфраструктуры, используемым ВСУ
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости
. Российские войска ночью нанесли поражение военным заводам и энергетическим объектам, используемым украинскими боевиками, сообщило Минобороны
.
"Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ
, а также военным аэродромам", — говорится в сводке.
Это стало ответом на атаки киевского режима на российскую гражданскую инфраструктуру. Все цели противника поражены, отметили в ведомстве.
Кроме того, армия нанесла удары по местам предполетной подготовки и запуска БПЛА, а также по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 159 районах. Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы и 136 дронов самолетного типа.
Всего с начала спецоперации российские бойцы уничтожили 670 самолетов, 283 вертолета, 117 435 беспилотников, 651 ЗРК, 27 890 танков и других ББМ, 1674 боевые машины РСЗО, 33 490 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 322 единицы специальной военной автотехники.