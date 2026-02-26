ВС России нанесли удар по объектам инфраструктуры, используемым ВСУ

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли поражение военным заводам и энергетическим объектам, используемым украинскими боевиками, сообщило . Российские войска ночью нанесли поражение военным заводам и энергетическим объектам, используемым украинскими боевиками, сообщило Минобороны

"Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ , а также военным аэродромам", — говорится в сводке.

Это стало ответом на атаки киевского режима на российскую гражданскую инфраструктуру. Все цели противника поражены, отметили в ведомстве.

Кроме того, армия нанесла удары по местам предполетной подготовки и запуска БПЛА, а также по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 159 районах. Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы и 136 дронов самолетного типа.