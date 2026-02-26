Рейтинг@Mail.ru
"Русские ударят": в США запереживали после грязной выходки на Украине - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:40 26.02.2026 (обновлено: 05:28 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/udar-2076774487.html
"Русские ударят": в США запереживали после грязной выходки на Украине
"Русские ударят": в США запереживали после грязной выходки на Украине - РИА Новости, 26.02.2026
"Русские ударят": в США запереживали после грязной выходки на Украине
Провокации Запада с грязной атомной бомбой на Украине рискуют навлечь мощный удар возмездия со стороны России, заявил профессор Чикагского университета Джон... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T01:40:00+03:00
2026-02-26T05:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
великобритания
джон миршаймер
чикагский университет
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146600/42/1466004201_0:0:2201:1238_1920x0_80_0_0_43599ef8b5b61a039f2df7b1878e58ec.jpg
https://ria.ru/20260225/ukraina-2076514909.html
https://ria.ru/20260225/medvedev-2076537338.html
украина
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146600/42/1466004201_0:0:2083:1562_1920x0_80_0_0_756d43ff92281a11edaad4b1eef9b1da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, великобритания, джон миршаймер, чикагский университет, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Великобритания, Джон Миршаймер, Чикагский университет, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
"Русские ударят": в США запереживали после грязной выходки на Украине

Профессор Миршаймер: Россия ответит на ядерные провокации Запада на Украине

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУдар бомбардировщиков ВКС РФ
Удар бомбардировщиков ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Удар бомбардировщиков ВКС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Провокации Запада с грязной атомной бомбой на Украине рискуют навлечь мощный удар возмездия со стороны России, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
«
"Я полагаю, что терпение русских на пределе. <...> Знаете, если продолжать бесконечно давить — в какой-то момент русские ударят в ответ. Я имею в виду сообщения о том, что французы и британцы обсуждают возможность предоставления Украине ядерного оружия. И Медведев ясно дал понять, что, если это произойдет, Россия без колебаний применит ядерное оружие против Великобритании или Франции в качестве возмездия. Вы же понимаете, к чему все ведет, верно?" — отреагировал ученый.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
С Украиной вопрос закрыт на самом верху: ответ может быть ядерным
Вчера, 08:00
По его словам, ситуация для союзников Киева становится опасной.
«

"Пока конфликт продолжается и пока Запад продолжает поддерживать украинцев, <...> в какой-то момент, я думаю, русские ему ответят ударом. Полагаю, что русские скоро положат конец этому конфликту. Я не думаю, что они позволят этому продолжаться", — подытожил Миршаймер.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Мир невозможен": на Западе резко ответили на слова Медведева о Зеленском
Вчера, 04:38
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВеликобританияДжон МиршаймерЧикагский университетСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала