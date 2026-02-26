"Русские ударят": в США запереживали после грязной выходки на Украине

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Провокации Запада с грязной атомной бомбой на Украине рискуют навлечь мощный удар возмездия со стороны России, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
"Я полагаю, что терпение русских на пределе. <...> Знаете, если продолжать бесконечно давить — в какой-то момент русские ударят в ответ. Я имею в виду сообщения о том, что французы и британцы обсуждают возможность предоставления Украине ядерного оружия. И Медведев ясно дал понять, что, если это произойдет, Россия без колебаний применит ядерное оружие против Великобритании или Франции в качестве возмездия. Вы же понимаете, к чему все ведет, верно?" — отреагировал ученый.
По его словам, ситуация для союзников Киева становится опасной.
"Пока конфликт продолжается и пока Запад продолжает поддерживать украинцев, <...> в какой-то момент, я думаю, русские ему ответят ударом. Полагаю, что русские скоро положат конец этому конфликту. Я не думаю, что они позволят этому продолжаться", — подытожил Миршаймер.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой.