Чистый убыток ММК по МСФО составил 14,9 миллиарда рублей

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Чистый убыток группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по МСФО по итогам 2025 года составил 14,855 миллиарда рублей против прибыли годом ранее в 79,74 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.

Выручка снизилась на 158,601 миллиарда рублей, или 20,6%, составив 609,865 миллиарда рублей. Компания объясняет это снижением объемов продаж и цен реализации на фоне высокой ключевой ставки и замедления деловой активности в России

Показатель EBITDA снизился на 47,2% -до 80,757 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA снизилась на 6,7 процентного пункта - до 13,2%. Свободный денежный поток за отчетный период составил 6,556 миллиарда рублей, при этом сократившись в 5,4 раза, отражая снижение EBITDA.

Согласно отчетности компании, валовая прибыль в 2025 году уменьшилась в 1,8 раза в годовом выражении и составила 100,305 миллиарда рублей. Операционная прибыль сократилась в 4,6 раза, до 21,444 миллиарда рублей.

Чистый убыток за четвертый квартал 2025 года составил 25,524 миллиарда рублей, что обусловлено "разовым эффектом от обесценения сегмента "Добыча угля" в размере 27,994 миллиарда рублей из-за высокой ключевой ставки и сложных макроэкономических условий".

Показатель EBITDA за четвертый квартал остался практически на уровне третьего квартала 2025 года и составил 19,550 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA составила 13,4%, что на 0,5 процентного пункта выше, чем кварталом ранее.

"В условиях сохраняющегося действия внешних негативных факторов, включая сезонный спад деловой активности, российский рынок будет испытывать дальнейшее замедление спроса в первом квартале 2026 года. Вместе с тем начало строительного сезона окажет стабилизирующее влияние на рынок и поддержит объемы продаж во втором квартале", - прогнозируют в ММК.