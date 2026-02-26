Рейтинг@Mail.ru
Чистый убыток ММК по МСФО составил 14,9 миллиарда рублей - РИА Новости, 26.02.2026
21:12 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/ubytok-2077001936.html
Чистый убыток ММК по МСФО составил 14,9 миллиарда рублей
Чистый убыток ММК по МСФО составил 14,9 миллиарда рублей - РИА Новости, 26.02.2026
Чистый убыток ММК по МСФО составил 14,9 миллиарда рублей
Чистый убыток группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по МСФО по итогам 2025 года составил 14,855 миллиарда рублей против прибыли годом ранее в... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T21:12:00+03:00
2026-02-26T21:12:00+03:00
экономика
магнитогорский металлургический комбинат
россия
виктор рашников
россия
экономика, магнитогорский металлургический комбинат, россия, виктор рашников
Экономика, Магнитогорский металлургический комбинат, Россия, Виктор Рашников
Чистый убыток ММК по МСФО составил 14,9 миллиарда рублей

Чистый убыток ММК по МСФО за 2025 год составил 14,855 млрд руб

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСотрудник ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
Сотрудник ПАО Магнитогорский металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Сотрудник ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Чистый убыток группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по МСФО по итогам 2025 года составил 14,855 миллиарда рублей против прибыли годом ранее в 79,74 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
Выручка снизилась на 158,601 миллиарда рублей, или 20,6%, составив 609,865 миллиарда рублей. Компания объясняет это снижением объемов продаж и цен реализации на фоне высокой ключевой ставки и замедления деловой активности в России.
Показатель EBITDA снизился на 47,2% -до 80,757 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA снизилась на 6,7 процентного пункта - до 13,2%. Свободный денежный поток за отчетный период составил 6,556 миллиарда рублей, при этом сократившись в 5,4 раза, отражая снижение EBITDA.
Согласно отчетности компании, валовая прибыль в 2025 году уменьшилась в 1,8 раза в годовом выражении и составила 100,305 миллиарда рублей. Операционная прибыль сократилась в 4,6 раза, до 21,444 миллиарда рублей.
Чистый убыток за четвертый квартал 2025 года составил 25,524 миллиарда рублей, что обусловлено "разовым эффектом от обесценения сегмента "Добыча угля" в размере 27,994 миллиарда рублей из-за высокой ключевой ставки и сложных макроэкономических условий".
Показатель EBITDA за четвертый квартал остался практически на уровне третьего квартала 2025 года и составил 19,550 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA составила 13,4%, что на 0,5 процентного пункта выше, чем кварталом ранее.
"В условиях сохраняющегося действия внешних негативных факторов, включая сезонный спад деловой активности, российский рынок будет испытывать дальнейшее замедление спроса в первом квартале 2026 года. Вместе с тем начало строительного сезона окажет стабилизирующее влияние на рынок и поддержит объемы продаж во втором квартале", - прогнозируют в ММК.
ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной бенефициар ММК - председатель совета директоров Виктор Рашников.
ЭкономикаМагнитогорский металлургический комбинатРоссияВиктор Рашников
 
 
