15:47 26.02.2026 (обновлено: 16:02 26.02.2026)
МИД рассказал, кто финансирует секретные тюрьмы на Украине
Деньги на секретные тюрьмы киевского режима, где пытают людей, дают те же люди, которые финансировали "летающие тюрьмы" ЦРУ и тюрьму "Абу-Грейб" в Ираке,... РИА Новости, 26.02.2026
В мире, Россия, Ирак, Мария Захарова, Джулиан Ассанж, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В мире, Россия, Ирак, Мария Захарова, Джулиан Ассанж, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Деньги на секретные тюрьмы киевского режима, где пытают людей, дают те же люди, которые финансировали "летающие тюрьмы" ЦРУ и тюрьму "Абу-Грейб" в Ираке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Киевский режим создал и продолжает поддерживать сеть тюрем, где полностью игнорируются нормы третьей Женевской конвенции, указала она.
"А кто дает деньги на это киевскому режиму? А деньги на эти секретные тюрьмы киевского режима дают те, кто придумал "летающие тюрьмы" ЦРУ и например "Абу-Грейб". Что там происходило, я думаю, вы знаете. А если нет, посмотрите материалы Wikileaks, которые были опубликованы тем самым Джулианом Ассанжем, которого тоже пытали эти самые западники много лет, по-разному, но который тогда знал, на что идет, но все-таки занимался подобными расследованиями", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Мирошник рассказал, где находятся тайные тюрьмы ВСУ
Вчера, 15:59
 
В мире, Россия, Ирак, Мария Захарова, Джулиан Ассанж, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
