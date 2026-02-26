https://ria.ru/20260226/tyurma-2076913672.html
МИД рассказал, кто финансирует секретные тюрьмы на Украине
МИД рассказал, кто финансирует секретные тюрьмы на Украине - РИА Новости, 26.02.2026
МИД рассказал, кто финансирует секретные тюрьмы на Украине
Деньги на секретные тюрьмы киевского режима, где пытают людей, дают те же люди, которые финансировали "летающие тюрьмы" ЦРУ и тюрьму "Абу-Грейб" в Ираке,... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T15:47:00+03:00
2026-02-26T15:47:00+03:00
2026-02-26T16:02:00+03:00
в мире
россия
ирак
мария захарова
джулиан ассанж
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067877304_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c054ae5f6daada0947f2431f42d3b62c.jpg
https://ria.ru/20260226/miroshnik-2076916590.html
россия
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067877304_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21df0e43d5ad931f12fefee015c814ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ирак, мария захарова, джулиан ассанж, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, Ирак, Мария Захарова, Джулиан Ассанж, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
МИД рассказал, кто финансирует секретные тюрьмы на Украине
МИД: секретные тюрьмы на Украине финансируют те, кто платил за Абу-Грейб в Ираке