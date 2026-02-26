Королев вручил молодым семьям Тверской области жилищные сертификаты

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев вручил сертификаты на приобретение или строительство жилья 14 молодым семьям из муниципальных образований Верхневолжья, сообщает пресс-служба регправительства.

"Хочу сказать спасибо всем вам за создание крепких и больших семей. Надеюсь, уже скоро вы отметите новоселье, используя жилищный сертификат. Желаю вам создать в своих домах уютную атмосферу, пусть семейный очаг согревает ваших детей, дарит счастье и силы для новых успехов и свершений. Хочется верить, что наши юные жители, глядя на ваш счастливый пример, сделают выбор в пользу большой, крепкой и дружной семьи", – приводит пресс-служба слова Королева.

Отдельно врио главы региона поблагодарил многодетные семьи, а также семьи участников специальной военной операции.

"Спасибо вам за ваши самоотверженность, служение, мужественность и решительность, а вашим женам, родителям, детям – за любовь, веру, надежду и ожидание", – обратился к семьям участников СВО глава региона.

Королев отметил, что в Тверской области программа по обеспечению жильем уже охватывает 29 семей участников спецоперации.

В пресс-службе регправительства напомнили, что жилищный сертификат может быть направлен на приобретение или строительство жилья, уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита, погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам.

Планируется, что в 2026 году данная мера поддержки будет оказана 112 молодым семьям, в числе которых 22 многодетные, а 11 – семьи участников СВО. Это 42% от общего числа молодых семей, признанных участниками региональной программы "Развитие демографической и семейной политики Тверской области", которая соответствует целям национального проекта "Семья".