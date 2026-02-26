Рейтинг@Mail.ru
Королев вручил молодым семьям Тверской области жилищные сертификаты - РИА Новости, 26.02.2026
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
19:23 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/tver-2076981408.html
Королев вручил молодым семьям Тверской области жилищные сертификаты
Королев вручил молодым семьям Тверской области жилищные сертификаты - РИА Новости, 26.02.2026
Королев вручил молодым семьям Тверской области жилищные сертификаты
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев вручил сертификаты на приобретение или строительство жилья 14 молодым семьям из муниципальных образований... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T19:23:00+03:00
2026-02-26T19:23:00+03:00
тверская область
жилье
виталий королев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060862519_0:29:2000:1155_1920x0_80_0_0_8c6b9c6e89e7744c6281690b1dd1420e.jpg
https://ria.ru/20260212/tver-2073999935.html
жилье, виталий королев
Тверская область, Жилье, Виталий Королев
Королев вручил молодым семьям Тверской области жилищные сертификаты

Виталий Королев вручил молодым семьям Тверской области жилищные сертификаты

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВиталий Королев
Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Виталий Королев. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев вручил сертификаты на приобретение или строительство жилья 14 молодым семьям из муниципальных образований Верхневолжья, сообщает пресс-служба регправительства.
"Хочу сказать спасибо всем вам за создание крепких и больших семей. Надеюсь, уже скоро вы отметите новоселье, используя жилищный сертификат. Желаю вам создать в своих домах уютную атмосферу, пусть семейный очаг согревает ваших детей, дарит счастье и силы для новых успехов и свершений. Хочется верить, что наши юные жители, глядя на ваш счастливый пример, сделают выбор в пользу большой, крепкой и дружной семьи", – приводит пресс-служба слова Королева.
Отдельно врио главы региона поблагодарил многодетные семьи, а также семьи участников специальной военной операции.
"Спасибо вам за ваши самоотверженность, служение, мужественность и решительность, а вашим женам, родителям, детям – за любовь, веру, надежду и ожидание", – обратился к семьям участников СВО глава региона.
Королев отметил, что в Тверской области программа по обеспечению жильем уже охватывает 29 семей участников спецоперации.
В пресс-службе регправительства напомнили, что жилищный сертификат может быть направлен на приобретение или строительство жилья, уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита, погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам.
Планируется, что в 2026 году данная мера поддержки будет оказана 112 молодым семьям, в числе которых 22 многодетные, а 11 – семьи участников СВО. Это 42% от общего числа молодых семей, признанных участниками региональной программы "Развитие демографической и семейной политики Тверской области", которая соответствует целям национального проекта "Семья".
В Верхневолжье также предусмотрено предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям, которые уже получили жилищные сертификаты, в случае рождения или усыновления ребенка в течение года после приобретения жилья. В 2025 году такая поддержка была оказана трем молодым семьям, в том числе одной многодетной.
