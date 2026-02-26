Дмитрий Миляев впервые обратился с посланием к жителям Тульской области

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в четверг впервые в должности главы региона обратился с посланием напрямую к жителям Тульской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Свое послание губернатор выстроил вокруг ключевого принципа: все решения власти должны быть ощутимы в повседневной жизни людей. Именно поэтому стратегической задачей Миляев обозначил создание в Тульской области территории семейного счастья – пространства, где хочется растить детей, строить карьеру и комфортно жить.

"Мы твердо взяли курс на то, чтобы сделать всю Тульскую область территорией семейного счастья. Это наш главный проект, старт которому я даю сегодня", – подчеркнул глава региона.

Одним из главных смысловых блоков послания стала поддержка семьи и повышение рождаемости. Губернатор отметил, что в 2025 году в регионе была сформирована система мер, направленных на поддержку будущих родителей, молодых семей и семей с детьми.

В послании Миляев подробно остановился на развитии образовательной среды: в регионе ликвидирована очередность в детские сады, продолжается строительство и капитальный ремонт школ и детских садов, развивается профильное обучение и система поддержки одаренных детей.

Глава региона подчеркнул, что Тульская область остается одним из ведущих промышленных регионов страны. По итогам 2025 года объем отгрузки промышленной продукции превысил 2,2 триллиона рублей.

В послании глава региона поставил задачи по дальнейшему развитию инвестиционной привлекательности региона, расширению преференциальных территорий, поддержке действующих инвесторов и запуску новых производств. В 2026 году в Тульской области планируют открытие ряда новых предприятий.

Значительная часть послания была посвящена вопросам здоровья и активного долголетия. В области продолжается модернизация медицинской инфраструктуры, привлечение кадров, развитие высокотехнологичной помощи и цифровых сервисов. В числе приоритетных задач – проектирование новой больницы скорой медицинской помощи в Туле, развитие телемедицины, обеспечение льготников лекарственными препаратами без перебоев.

В послании губернатор обозначил конкретные задачи по развитию дорожной сети, благоустройству, жилищному строительству и модернизации коммунальной инфраструктуры.

За последние годы в Тульской области вдвое увеличили количество отремонтированных дорог. Ежегодно в порядок приводят около 500 километров. В 2026 году губернатор поручил правительству отремонтировать более 700 километров дорог.

Отдельный блок послания был посвящен поддержке участников специальной военной операции, ветеранов и их близких. Губернатор отметил, что в регионе действует 74 меры поддержки для участников СВО и их семей, развивается инфраструктура сопровождения, в том числе центр "Герой 71" и его филиалы в муниципалитетах.