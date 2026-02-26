МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. ВСУ оказались в тяжелом положении из-за сезона большой воды, пишет Страна.ua.
"На Украине на фоне потепления уже стартовал сезон большой воды, <…> есть затопления близлежащих территорий, хозяйственных построек и частных домов. Большая вода ухудшает и условия на передовой. В соцсетях уже есть масса видео с подтопленных блиндажей, где военным приходится жить в буквальном смысле "по пояс в воде". Не исключено, что "водный фактор" окажет влияние и на ситуацию по всей линии фронта", — говорится в материале.
В тексте уточняется, что с наступлением весны паводки могут накрыть чуть ли не всю Украину, став стихийным бедствием для городской инфраструктуры и целых регионов.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.