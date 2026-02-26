Рейтинг@Mail.ru
На Украине забили тревогу из-за неожиданного удара по ВСУ
19:37 26.02.2026 (обновлено: 22:56 26.02.2026)
На Украине забили тревогу из-за неожиданного удара по ВСУ
ВСУ оказались в тяжелом положении из-за сезона большой воды, пишет Страна.ua. РИА Новости, 26.02.2026
На Украине забили тревогу из-за неожиданного удара по ВСУ

Страна.ua: весенние паводки усложняют ситуацию для ВСУ в зоне боевых действий

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. ВСУ оказались в тяжелом положении из-за сезона большой воды, пишет Страна.ua.
"На Украине на фоне потепления уже стартовал сезон большой воды, <…> есть затопления близлежащих территорий, хозяйственных построек и частных домов. Большая вода ухудшает и условия на передовой. В соцсетях уже есть масса видео с подтопленных блиндажей, где военным приходится жить в буквальном смысле "по пояс в воде". Не исключено, что "водный фактор" окажет влияние и на ситуацию по всей линии фронта", — говорится в материале.
Украинский военный во время запуска беспилотника - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Уступают двадцатикратно". В США заявили о катастрофе в зоне СВО
25 февраля, 15:42
В тексте уточняется, что с наступлением весны паводки могут накрыть чуть ли не всю Украину, став стихийным бедствием для городской инфраструктуры и целых регионов.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Медики выносят раненого украинского солдата - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Украинцы больше не могут": в США выступили с признанием о ситуации на СВО
25 февраля, 06:59
 
Россия Дмитрий Песков В мире Украина Василий Небензя Вооруженные силы Украины Киев Владимир Путин ООН
 
 
