В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T19:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
На территории Севастополя объявили воздушную тревогу