В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.02.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
19:20 26.02.2026
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 26.02.2026
севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе объявили воздушную тревогу

На территории Севастополя объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Артем Житенев
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Предупреждение опубликовано в 19.12 мск.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал Развожаев в Telegram-канале.
В городе остановлено движение общественного транспорта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил Развожаев
 
 
