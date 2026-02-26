https://ria.ru/20260226/trevoga-2076795251.html
В Курской области объявили авиационную опасность
В Курской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 26.02.2026
В Курской области объявили авиационную опасность
Авиационную опасность объявили на территории Курской области, силы и средства привели в готовность для отражения возможной атаки, сообщил оперативный штаб... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T06:41:00+03:00
2026-02-26T06:41:00+03:00
2026-02-26T06:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793909987_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_198514f225fed7bab0c6e8567d8920d9.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793909987_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9c2ec957e25586bb3e6cd4d902e2b7b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область
В Курской области объявили авиационную опасность
На территории Курской области объявили авиационную опасность