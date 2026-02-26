https://ria.ru/20260226/trevoga-2076790384.html
В Самарской области объявили угрозу атаки БПЛА
В Самарской области объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 26.02.2026
В Самарской области объявили угрозу атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T05:25:00+03:00
2026-02-26T05:25:00+03:00
2026-02-26T05:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
самарская область
вячеслав федорищев
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782384112_0:280:3002:1969_1920x0_80_0_0_1d95708840205d3c9658c0a7f98ee4e5.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782384112_244:0:2973:2047_1920x0_80_0_0_305f4ee058feacf9e2ea6f97abb8f7a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, вячеслав федорищев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Безопасность
В Самарской области объявили угрозу атаки БПЛА
В Самарской области объявили угрозу атаки беспилотников