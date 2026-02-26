https://ria.ru/20260226/trevoga-2076773622.html
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявили в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 26.02.2026
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
безопасность
тульская область
тульская область, дмитрий миляев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Безопасность
