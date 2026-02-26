Рейтинг@Mail.ru
Администрация Трампа ищет способы сохранить доходы после отмены пошлин - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:46 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/tramp-2077005234.html
Администрация Трампа ищет способы сохранить доходы после отмены пошлин
Администрация Трампа ищет способы сохранить доходы после отмены пошлин - РИА Новости, 26.02.2026
Администрация Трампа ищет способы сохранить доходы после отмены пошлин
Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает юридические стратегии, которые позволили бы сохранить большую часть доходов от пошлин, признанных... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T21:46:00+03:00
2026-02-26T21:46:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_38366858881c1f1d218b09c4716f5dd4.jpg
https://ria.ru/20260226/tramp-2076960425.html
https://ria.ru/20260224/es-2076393037.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_82d65f0ba6b7cfd3cc13d9017a157192.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Администрация Трампа ищет способы сохранить доходы после отмены пошлин

Politico: администрация Трампа разрабатывает способ сохранения доходов от пошлин

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает юридические стратегии, которые позволили бы сохранить большую часть доходов от пошлин, признанных Верховным судом незаконно собранными, сообщает Politico со ссылкой на пять источников, знакомых с обсуждениями по данной теме.
По данным издания, среди рассматриваемых вариантов - меры, которые могли бы затруднить компаниям получение возврата средств, отсрочить выплаты или сохранить доходы за счет введения обновленного набора пошлин на иной правовой основе. Один из вариантов предполагает признание ранее собранных платежей законными в рамках нового тарифного режима. Другой - возможность для компаний ускорить возврат средств при условии отказа от части суммы в пользу государства.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе о положении дел в стране - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Трамп будет искать новые опции для введения пошлин, считает политолог
Вчера, 18:14
"Трамп пытается создать размытое представление о том, что суды не определили, что делать с деньгами", - приводит Politico слова одного из источников. По его оценке, стандартная процедура возврата может занять около двух с половиной лет, что дает администрации "два года до того момента, когда появятся реальные вопросы об искренности ее намерений в возвращении этих средств".
Верховный суд на прошлой неделе большинством голосов ограничил полномочия президента по введению масштабных пошлин, оставив вопрос механизма возврата средств на усмотрение суда более низкой инстанции. Трамп ранее заявил, что решение не проясняет порядок возврата и что процесс может затянуться на годы.
В то же время юристы по торговому праву отмечают, что минюст ранее обязался вернуть пошлины и проценты компаниям, выигравшим дело. По данным Politico, речь идет о более чем 133 миллиардах долларов, собранных с импортеров. Любая попытка администрации затянуть возврат средств, вероятно, столкнется с новыми судебными исками и политической критикой, отмечает издание.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Новая пошлина Трампа нарушит соглашение с ЕС, пишут СМИ
24 февраля, 13:43
 
В миреСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала