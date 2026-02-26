Администрация Трампа ищет способы сохранить доходы после отмены пошлин

ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает юридические стратегии, которые позволили бы сохранить большую часть доходов от пошлин, признанных Верховным судом незаконно собранными, сообщает Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает юридические стратегии, которые позволили бы сохранить большую часть доходов от пошлин, признанных Верховным судом незаконно собранными, сообщает Politico со ссылкой на пять источников, знакомых с обсуждениями по данной теме.

По данным издания, среди рассматриваемых вариантов - меры, которые могли бы затруднить компаниям получение возврата средств, отсрочить выплаты или сохранить доходы за счет введения обновленного набора пошлин на иной правовой основе. Один из вариантов предполагает признание ранее собранных платежей законными в рамках нового тарифного режима. Другой - возможность для компаний ускорить возврат средств при условии отказа от части суммы в пользу государства.

Трамп пытается создать размытое представление о том, что суды не определили, что делать с деньгами", - приводит Politico слова одного из источников. По его оценке, стандартная процедура возврата может занять около двух с половиной лет, что дает администрации "два года до того момента, когда появятся реальные вопросы об искренности ее намерений в возвращении этих средств".

Верховный суд на прошлой неделе большинством голосов ограничил полномочия президента по введению масштабных пошлин, оставив вопрос механизма возврата средств на усмотрение суда более низкой инстанции. Трамп ранее заявил, что решение не проясняет порядок возврата и что процесс может затянуться на годы.