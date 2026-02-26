https://ria.ru/20260226/tramp-2076977983.html
Трамп начал закрытый брифинг с разведкой
Президент США Дональд Трамп начал закрытый брифинг с разведкой на фоне напряженности вокруг Ирана. РИА Новости, 26.02.2026
Трамп начал закрытый брифинг с разведкой на фоне напряженности вокруг Ирана