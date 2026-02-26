Рейтинг@Mail.ru
Трамп начал закрытый брифинг с разведкой - РИА Новости, 26.02.2026
19:02 26.02.2026
Трамп начал закрытый брифинг с разведкой
Трамп начал закрытый брифинг с разведкой
Президент США Дональд Трамп начал закрытый брифинг с разведкой на фоне напряженности вокруг Ирана. РИА Новости, 26.02.2026
Трамп начал закрытый брифинг с разведкой

Трамп начал закрытый брифинг с разведкой на фоне напряженности вокруг Ирана

ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал закрытый брифинг с разведкой на фоне напряженности вокруг Ирана.
Брифинг, как ранее сообщали в Белом доме, был запланирован на 11.00 по времени Вашингтона (19.00 мск). Он пройдет на фоне переговоров делегаций США и Ирана в Женеве.
Брифинг разведки пройдет на фоне растущей напряженности между США и Ираном. Сам Трамп ранее на неделе заявлял, что пока не получил от Ирана заветного обещания никогда не разрабатывать ядерное оружие, несмотря на неоднократные публичные заявления Тегерана об отсутствии таких планов.
Трамп также призывал Иран заключить сделку, угрожая республике в противном случае "плохим днем".
