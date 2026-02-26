Рейтинг@Mail.ru
26.02.2026

Трамп будет искать новые опции для введения пошлин, считает политолог
18:14 26.02.2026
Трамп будет искать новые опции для введения пошлин, считает политолог
Президент США Дональд Трамп будет искать новые опции для введения пошлин после решения Верховного суда, считает политолог Павел Дубравский. РИА Новости, 26.02.2026
в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе о положении дел в стране
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет искать новые опции для введения пошлин после решения Верховного суда, считает политолог Павел Дубравский.
Верховный суд США 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент Соединенных Штатов назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
"В ближайшее время Трамп остановится на текущем уровне в 10-15%, а дальше будет искать дополнительные юридические опции", - сказал Дубравский "Ленте.ру".
По его мнению, американский лидер будет склонен идти на компромисс с Верховным судом, и это не будет влиять на другие его инициативы, а наоборот, станет важной возможностью продемонстрировать, в частности, успехи во внешней политике.
Президент США Дональд Трамп на пресс-брифинге в Белом доме - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Трамп заявил, что не нуждается в одобрении конгресса для ввода пошлин
23 февраля, 18:14
 
