Трамп не понимает, почему не завершается конфликт на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 26.02.2026
04:16 26.02.2026
Трамп не понимает, почему не завершается конфликт на Украине, заявил Рубио
Трамп не понимает, почему не завершается конфликт на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 26.02.2026
Трамп не понимает, почему не завершается конфликт на Украине, заявил Рубио
Президент США Дональд Трамп уже сделал многое для завершения украинского конфликта и не понимает, почему Москва и Киев до сих пор его не завершили, сообщил... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T04:16:00+03:00
2026-02-26T04:16:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
марко рубио
владимир мединский
мирный план сша по украине
сша
россия
украина
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, марко рубио, владимир мединский, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Марко Рубио, Владимир Мединский, Мирный план США по Украине
Трамп не понимает, почему не завершается конфликт на Украине, заявил Рубио

Рубио: Трамп не понимает, почему Россия и Украина не могут завершить конфликт

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уже сделал многое для завершения украинского конфликта и не понимает, почему Москва и Киев до сих пор его не завершили, сообщил госсекретарь Марко Рубио.
"Он просто не понимает, как две страны, находящиеся в такой жестокой, ужасной и кровавой войне, не могут прийти к пониманию того, как её завершить", – сказал Рубио журналистам.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Дмитриев рассказал, кому выгодно продолжение конфликта на Украине
Вчера, 20:12
"И он (Трамп - ред.) многое сделал. Он вложил в это большой политический капитал", – добавил госсекретарь.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Украина готова". Зеленский сделал заявление об окончании конфликта
24 февраля, 17:07
 
В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампМарко РубиоВладимир МединскийМирный план США по Украине
 
 
