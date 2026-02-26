Трамп не понимает, почему не завершается конфликт на Украине, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уже сделал многое для завершения украинского конфликта и не понимает, почему Москва и Киев до сих пор его не завершили, сообщил госсекретарь Марко Рубио.
"Он просто не понимает, как две страны, находящиеся в такой жестокой, ужасной и кровавой войне, не могут прийти к пониманию того, как её завершить", – сказал Рубио журналистам.
"И он (Трамп - ред.) многое сделал. Он вложил в это большой политический капитал", – добавил госсекретарь.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
