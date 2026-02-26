В Таиланде пропал 25-летний россиянин

БАНГКОК, 26 фев — РИА Новости. В Таиланде ищут 25-летнего Александра Марченко, пропавшего в Бангкоке в середине февраля, сообщил РИА Новости лидер группы российских волонтеров и администратор русскоязычного Telegram-канала "Чиангмай, Пай и Север Таиланда" Арсений Камышев.

"Мы разыскиваем россиянина Александра Марченко 2000 года рождения, который пропал в начале февраля из городка, где он жил на севере Таиланда , потом внезапно объявился в середине февраля в консульском отделе посольства России Бангкоке без денег и документов и через два дня снова пропал", — сказал собеседник агентства.

© Фото : @Marchu_un/Telegram Александр Марченко © Фото : @Marchu_un/Telegram Александр Марченко

По его словам, Марченко жил в районном центре Чиангдао в провинции Чиангмай и преподавал в местной школе. С момента его исчезновения в Бангкоке о нем ничего не известно ни волонтерам, ни посольству, ни полиции.

"Было предположение, что он мог отправиться из Бангкока обратно на север Таиланда, но здесь его пока нет", — добавил Камышев.

Он отметил, что добровольцы, живущие и работающие в северных провинциях Таиланда, контактируют с полицией, поэтому им бы наверняка сообщили о мужчине без документов, если бы он появился в Чиангдао.

"К поискам подключились россияне, живущие в Бангкоке и в других городах и провинциях Таиланда, но пока никакой информации о пропавшем нет", — сказал Камышев.