Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде пропал 25-летний россиянин - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 26.02.2026 (обновлено: 18:03 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/tailand-2076944538.html
В Таиланде пропал 25-летний россиянин
В Таиланде пропал 25-летний россиянин - РИА Новости, 26.02.2026
В Таиланде пропал 25-летний россиянин
В Таиланде ищут 25-летнего Александра Марченко, пропавшего в Бангкоке в середине февраля, сообщил РИА Новости лидер группы российских волонтеров и администратор РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T17:28:00+03:00
2026-02-26T18:03:00+03:00
таиланд
бангкок
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916440757_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35ef2ab68b8df7e4ce7f76e9be21ded0.jpg
https://ria.ru/20260218/ekspert-2075099095.html
https://ria.ru/20260225/lechenie-2076619621.html
таиланд
бангкок
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916440757_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_296b1d9fedc46a49a5a132c4ef5f183a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таиланд, бангкок, россия, в мире
Таиланд, Бангкок, Россия, В мире
В Таиланде пропал 25-летний россиянин

РИА Новости: волонтеры разыскивают пропавшего в Таиланде 25-летнего россиянина

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТаиланд
Таиланд - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Таиланд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 26 фев — РИА Новости. В Таиланде ищут 25-летнего Александра Марченко, пропавшего в Бангкоке в середине февраля, сообщил РИА Новости лидер группы российских волонтеров и администратор русскоязычного Telegram-канала "Чиангмай, Пай и Север Таиланда" Арсений Камышев.
"Мы разыскиваем россиянина Александра Марченко 2000 года рождения, который пропал в начале февраля из городка, где он жил на севере Таиланда, потом внезапно объявился в середине февраля в консульском отделе посольства России в Бангкоке без денег и документов и через два дня снова пропал", — сказал собеседник агентства.
© Фото : @Marchu_un/TelegramАлександр Марченко
Александр Марченко - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : @Marchu_un/Telegram
Александр Марченко
По его словам, Марченко жил в районном центре Чиангдао в провинции Чиангмай и преподавал в местной школе. С момента его исчезновения в Бангкоке о нем ничего не известно ни волонтерам, ни посольству, ни полиции.
"Было предположение, что он мог отправиться из Бангкока обратно на север Таиланда, но здесь его пока нет", — добавил Камышев.
Виды Бангкока. - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Раскрыты подробности мошеннической схемы против россиян в Таиланде
18 февраля, 03:53
Он отметил, что добровольцы, живущие и работающие в северных провинциях Таиланда, контактируют с полицией, поэтому им бы наверняка сообщили о мужчине без документов, если бы он появился в Чиангдао.
"К поискам подключились россияне, живущие в Бангкоке и в других городах и провинциях Таиланда, но пока никакой информации о пропавшем нет", — сказал Камышев.
Марченко родом из Владивостока. С его семьей уже связались и волонтеры, и сотрудники консульского отдела российского посольства, но и родственники ничего не знают о его местонахождении.
Юлия Реутова в Паттайе - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Экс-участницу "Дома-2" принудительно отправили на лечение, сообщил волонтер
25 февраля, 13:15
 
ТаиландБангкокРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала