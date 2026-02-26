Рейтинг@Mail.ru
Большая часть мирных жителей покинула Сумы, заявил Алаудинов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:09 26.02.2026
Большая часть мирных жителей покинула Сумы, заявил Алаудинов
Алаудинов: большая часть мирных жителей выехала из Сум

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГенерал-лейтенант Апти Алаудинов
Генерал-лейтенант Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Архивное фото
КУРСК, 26 фев - РИА Новости. Большая часть мирных жителей покинула Сумы, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов, ссылаясь на данные разведки.
В начале недели в силовых структурах сообщили РИА Новости, что украинские власти усиливают эвакуацию мирных жителей из Сумской области.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Российские бойцы рассказали о потерях ВСУ под Сумами
24 февраля, 18:55
"Мирные жители, большая часть тех, кто уже может оттуда выехать, они уже выехали. Если год назад мы видели, что спокойно все жили в Сумах, и, летая над Сумами, мы видели, можно сказать, абсолютно спокойную гражданскую жизнь, то на данном этапе мы должны констатировать, что большая часть мирных людей оттуда уже выехала", - сказал агентству Алаудинов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
