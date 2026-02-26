Большая часть мирных жителей покинула Сумы, заявил Алаудинов

КУРСК, 26 фев - РИА Новости. Большая часть мирных жителей покинула Сумы, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов, ссылаясь на данные разведки.
В начале недели в силовых структурах сообщили РИА Новости, что украинские власти усиливают эвакуацию мирных жителей из Сумской области.
"Мирные жители, большая часть тех, кто уже может оттуда выехать, они уже выехали. Если год назад мы видели, что спокойно все жили в Сумах, и, летая над Сумами, мы видели, можно сказать, абсолютно спокойную гражданскую жизнь, то на данном этапе мы должны констатировать, что большая часть мирных людей оттуда уже выехала", - сказал агентству Алаудинов.
