Синоптик рассказал, когда в Москве начнут таять сугробы
Синоптик рассказал, когда в Москве начнут таять сугробы
Сугробы в Москве начнут таять с пятницы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 26.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве начнут таять сугробы
