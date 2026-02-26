Подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича могут арестовать

МАДРИД, 26 фев - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, Андрея Портнова, после экстрадиции в Испанию, как ожидается, заключат под стражу без права внесения залога, сообщил РИА Новости глава пресс-службы суда Мадрида Луис Салас Фернандес.