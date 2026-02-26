Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича могут арестовать
16:24 26.02.2026
Подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича могут арестовать
Подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича могут арестовать - РИА Новости, 26.02.2026
Подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича могут арестовать
Подозреваемого в убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, Андрея Портнова, после экстрадиции в Испанию, как ожидается, заключат под... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T16:24:00+03:00
2026-02-26T16:24:00+03:00
в мире
испания
мадрид
украина
андрей портнов (политик)
виктор янукович
в мире, испания, мадрид, украина, андрей портнов (политик), виктор янукович
В мире, Испания, Мадрид, Украина, Андрей Портнов (политик), Виктор Янукович
Подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича могут арестовать

Подозреваемого в убийстве Портнова в Испании могут заключить под стражу

© Кадр видео из соцсетейАндрей Портнов
Андрей Портнов - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Кадр видео из соцсетей
Андрей Портнов. Архивное фото
МАДРИД, 26 фев - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, Андрея Портнова, после экстрадиции в Испанию, как ожидается, заключат под стражу без права внесения залога, сообщил РИА Новости глава пресс-службы суда Мадрида Луис Салас Фернандес.
"После прибытия в Испанию у подозреваемого будет взято показание, а также состоится судебное заседание, на котором прокуратура, как ожидается, будет ходатайствовать о его заключении под стражу без права внесения залога", - сказал собеседник агентства.
По его словам, расследование ведет суд №1 Посуэло-де-Аларкон. Поскольку речь идет об убийстве, дело, согласно действующему законодательству королевства, подлежит рассмотрению судом присяжных.
Портнов был застрелен утром 21 мая 2025 года у входа в "Американскую школу" в Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Вчера подозреваемого в убийстве задержали в Германии.
На Украине проверят причастность Шария к убийству Портнова
11 декабря 2025, 10:44
11 декабря 2025, 10:44
 
