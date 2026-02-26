https://ria.ru/20260226/sud-2076922702.html
Подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича могут арестовать
Подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича могут арестовать - РИА Новости, 26.02.2026
Подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича могут арестовать
Подозреваемого в убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, Андрея Портнова, после экстрадиции в Испанию, как ожидается, заключат под... РИА Новости, 26.02.2026
МАДРИД, 26 фев - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, Андрея Портнова, после экстрадиции в Испанию, как ожидается, заключат под стражу без права внесения залога, сообщил РИА Новости глава пресс-службы суда Мадрида Луис Салас Фернандес.
"После прибытия в Испанию
у подозреваемого будет взято показание, а также состоится судебное заседание, на котором прокуратура, как ожидается, будет ходатайствовать о его заключении под стражу без права внесения залога", - сказал собеседник агентства.
По его словам, расследование ведет суд №1 Посуэло-де-Аларкон. Поскольку речь идет об убийстве, дело, согласно действующему законодательству королевства, подлежит рассмотрению судом присяжных.
Портнов
был застрелен утром 21 мая 2025 года у входа в "Американскую школу" в Посуэло-де-Аларкон под Мадридом
. Вчера подозреваемого в убийстве задержали в Германии
