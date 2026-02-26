Суд защитил пенсионерку, которую хотели лишить жилья по "схеме Долиной"

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Суд в Москве защитил покупательницу квартиры, которую бывшая владелица хотела лишить жилья по так называемой "схеме Долиной", говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В конце 2023 года пенсионерка продала однокомнатную квартиру площадью чуть больше 35 квадратных метров в Москве , написала заверенное нотариусом заявление, в котором указала, что действует не под влиянием мошенников, получила деньги, снялась с регистрационного учета, указано в документах. Спустя короткое время она обратилась в полицию, заявив, что перевела вырученные средства мошенникам, в связи с чем в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело.

Позднее прокурор вышел в суд с иском в интересах пенсионерки о признании договора купли-продажи недействительным и возвращении ей недвижимости. В обосновании иска указывалось, что намерений продавать единственное жилье у женщины не было, она "находилась под влиянием мошенников, была уверена, что своими действиями помогает полиции в поимке преступников, полагала, что указанные действия направлены на защиту жилого помещения от неправомерных действий, заключила оспариваемую сделку под влиянием заблуждения".

Как следует из материалов, риелтору пенсионерка говорила, что продает квартиру добровольно и без какого-либо влияния, ей нужны деньги на лечение в Германии . Кроме того, в рамках уголовного дела в отношении женщины провели судебную психолого-психиатрическую экспертизу, установившую, что психическим расстройством она не страдала и не страдает.

Суд, изучив доказательства, подчеркнул, что "не всякое заблуждение признается пороком сделки, а лишь существенное, то есть, при отсутствии которого сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку вовсе". Все действия пенсионерки по продаже квартиры были последовательны, не вызывали противоречий, а участники сделки подтвердили, что осознают правовые последствия совершаемых действий, добавил суд.

Отдельно инстанция обратила внимание на действия покупательницы – она исполнила сделку купли-продажи квартиры в полном соответствии с договором, действовала добросовестно, проявила должную осмотрительность, истребовала необходимые медицинские документы у продавца.

Для покупательницы, добавил суд, сделка была реальной.

"Она отдала продавцу реальные денежные средства, которыми (пенсионерка) воспользовалась в своих целях, о которых покупателя не уведомила ни перед сделкой, ни во время сделки, ни после сделки… не было возможности распознать, что истец в период сделки находилась под влиянием третьих лиц, поскольку истец имела твердое намерение продать свою квартиру и получить денежные средства", - говорится в материалах.