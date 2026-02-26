СМИ назвали условие, при котором США допустят переработку Ираном урана

ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Вашингтон в рамках ядерной сделки с Тегераном настаивает на прекращении обогащения урана в стране, но может согласиться на переработку Тегераном низкообогащенного урана для медицинских целей, пишет в четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Ранее в четверг министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что делегации Ирана и США объявили перерыв на переговорах, которые проходят в Женеве, и вернутся к обсуждениям позднее в этот же день.
"США настаивают на нулевом обогащении урана, но их переговорщики могут обсудить перезапуск ядерного реактора в Тегеране, который может перерабатывать топливо с очень низким уровнем обогащения в медицинских целях", - говорится в материале газеты.
Иран и США провели два раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности.