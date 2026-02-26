Рейтинг@Mail.ru
США реанимируют поведение колониальных империй XIX века, заявил МИД
26.02.2026
США реанимируют поведение колониальных империй XIX века, заявил МИД
США реанимируют поведение колониальных империй XIX века, заявил МИД
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о напряженности вокруг Кубы и Ирана, которую провоцируют западные страны, заявила, что США уже не... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T18:00:00+03:00
2026-02-26T18:00:00+03:00
в мире
россия
куба
иран
мария захарова
россия
куба
иран
США реанимируют поведение колониальных империй XIX века, заявил МИД

Захарова: США реанимируют поведение колониальных империй XIX века

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о напряженности вокруг Кубы и Ирана, которую провоцируют западные страны, заявила, что США уже не скрывают, что реанимируют поведение колониальных империй XIX века.
"Напряженность провоцируют западные страны. Они стремятся любыми средствами сохранить свое доминирование, доминирующее положение, ускользающее от них на мировой арене... Особенно, конечно, Соединенные Штаты Америки, которые буквально отбросили от себя международное право, фактически реанимируют манеру поведения колониальных империй XIX века - они этого даже не скрывают", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова подчеркнула, что западные страны действуют агрессивно и за подсказками в словарь международного права не заглядывают.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Трамп решил доделать дело 12 президентов США. А зря
31 января, 08:00
 
