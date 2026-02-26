https://ria.ru/20260226/ssha-2076953636.html
США реанимируют поведение колониальных империй XIX века, заявил МИД
США реанимируют поведение колониальных империй XIX века, заявил МИД
США реанимируют поведение колониальных империй XIX века, заявил МИД
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о напряженности вокруг Кубы и Ирана, которую провоцируют западные страны, заявила, что США уже не... РИА Новости, 26.02.2026
в мире
россия
куба
иран
мария захарова
россия
куба
иран
США реанимируют поведение колониальных империй XIX века, заявил МИД
Захарова: США реанимируют поведение колониальных империй XIX века