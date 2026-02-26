https://ria.ru/20260226/ssha-2076936632.html
США не ответили на инициативу России по взносу в Совет мира, заявил МИД
США не ответили на инициативу России по взносу в Совет мира, заявил МИД - РИА Новости, 26.02.2026
США не ответили на инициативу России по взносу в Совет мира, заявил МИД
США до сих пор не ответили на предложение России внести один миллиард долларов в распоряжение Совета мира из замороженных в Штатах российских средств, заявила... РИА Новости, 26.02.2026
США не ответили на инициативу России по взносу в Совет мира, заявил МИД
Захарова: США все еще не ответили на предложение России по взносу в Совет мира