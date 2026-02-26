Рейтинг@Mail.ru
17:01 26.02.2026
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
мария захарова
владимир путин
США не ответили на инициативу России по взносу в Совет мира, заявил МИД

Захарова: США все еще не ответили на предложение России по взносу в Совет мира

Подписание устава "Совета мира" в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. США до сих пор не ответили на предложение России внести один миллиард долларов в распоряжение Совета мира из замороженных в Штатах российских средств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В связи с этим хотели бы напомнить о нашей готовности выделить один миллиард долларов в распоряжение Совета мира на решение гуманитарных задач в палестинском анклаве и сделать это из принадлежащих РФ средств, замороженных в США при прежней американской администрации. На данный момент ответ из Вашингтона не поступил", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова направить в создаваемый по инициативе президента США Дональда Трампа "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов на восстановление сектора Газа и решение проблем Палестины. Трамп назвал это предложение интересной идеей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Песков ответил на вопрос о позиции России по участию в Совете мира
Вчера, 12:29
 
