США предпочитают увязывать экономические треки с Россией, заявил Песков

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. США по-прежнему предпочитают полностью увязывать переговорные треки по урегулированию на Украине и по экономическому сотрудничеству с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, это не означает. По-прежнему американская сторона предпочитает полностью увязывать эти два (трека - ред.)", - сказал пресс-секретарь президента.