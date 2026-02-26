https://ria.ru/20260226/ssha-2076880588.html
США предпочитают увязывать экономические треки с Россией, заявил Песков
США предпочитают увязывать экономические треки с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 26.02.2026
США предпочитают увязывать экономические треки с Россией, заявил Песков
США по-прежнему предпочитают полностью увязывать переговорные треки по урегулированию на Украине и по экономическому сотрудничеству с Россией, заявил... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T14:01:00+03:00
2026-02-26T14:01:00+03:00
2026-02-26T14:01:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
https://ria.ru/20260226/peskov-2076877544.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, дмитрий песков
В мире, США, Украина, Россия, Дмитрий Песков
США предпочитают увязывать экономические треки с Россией, заявил Песков
Песков: США увязывают переговоры по Украине и по экономсотрудничеству с РФ