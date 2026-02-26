https://ria.ru/20260226/ssha-2076839278.html
СМИ узнали о рекордном числе американцев, покинувших США в 2025 году
СМИ узнали о рекордном числе американцев, покинувших США в 2025 году - РИА Новости, 26.02.2026
СМИ узнали о рекордном числе американцев, покинувших США в 2025 году
США в 2025 году покинуло больше человек, чем въехало, чего не наблюдалось со времен Великой депрессии в 1930-х годах, сообщает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T11:42:00+03:00
2026-02-26T11:42:00+03:00
2026-02-26T11:43:00+03:00
в мире
сша
миграция
вашингтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149539/32/1495393213_0:274:2696:1791_1920x0_80_0_0_5e6b491f065d05595fb8e90151f14bf8.jpg
https://ria.ru/20260226/mvf-2076778204.html
сша
вашингтон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149539/32/1495393213_0:21:2696:2043_1920x0_80_0_0_818166562e0d9ac4f5f397affe2e7419.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, миграция, вашингтон
В мире, США, Миграция, Вашингтон
СМИ узнали о рекордном числе американцев, покинувших США в 2025 году
WSJ: впервые с 1930-х годов из США уехало больше людей, чем въехало