Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о рекордном числе американцев, покинувших США в 2025 году - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 26.02.2026 (обновлено: 11:43 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/ssha-2076839278.html
СМИ узнали о рекордном числе американцев, покинувших США в 2025 году
СМИ узнали о рекордном числе американцев, покинувших США в 2025 году - РИА Новости, 26.02.2026
СМИ узнали о рекордном числе американцев, покинувших США в 2025 году
США в 2025 году покинуло больше человек, чем въехало, чего не наблюдалось со времен Великой депрессии в 1930-х годах, сообщает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T11:42:00+03:00
2026-02-26T11:43:00+03:00
в мире
сша
миграция
вашингтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149539/32/1495393213_0:274:2696:1791_1920x0_80_0_0_5e6b491f065d05595fb8e90151f14bf8.jpg
https://ria.ru/20260226/mvf-2076778204.html
сша
вашингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149539/32/1495393213_0:21:2696:2043_1920x0_80_0_0_818166562e0d9ac4f5f397affe2e7419.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, миграция, вашингтон
В мире, США, Миграция, Вашингтон
СМИ узнали о рекордном числе американцев, покинувших США в 2025 году

WSJ: впервые с 1930-х годов из США уехало больше людей, чем въехало

© AP Photo / Gerald HerbertЛюди на фоне американского флага
Люди на фоне американского флага - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Gerald Herbert
Люди на фоне американского флага. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. США в 2025 году покинуло больше человек, чем въехало, чего не наблюдалось со времен Великой депрессии в 1930-х годах, сообщает газета Wall Street Journal.
"В прошлом году в США произошло то, чего не наблюдалось со времен Великой депрессии: из страны уехало больше людей, чем приехало", - пишет издание.
Отмечается, что граждане США уезжают в рекордных количествах, переселяясь со своими семьями в страны, которые они считают более доступными и безопасными. Помимо сложной внутриполитической обстановки, которая стала поводом для массовой эмиграции, этому способствовали также развитие удаленной работы и стремление американцев к финансово доступному зарубежному образу жизни.
"Для некоторых американцев новая американская мечта заключается в том, чтобы больше не жить в этой стране", - резюмирует издание.
Автобусная остановкв в Вашингтоне, где на электронном табло отображается текущий государственный долг США - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Госдолг США рискует достигнуть опасного для мира уровня, предупредил МВФ
Вчера, 02:20
 
В миреСШАМиграцияВашингтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала