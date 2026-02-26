США не позволяют Венесуэле оплачивать судебные расходы Мадуро

ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина Соединенных Штатов не позволяет правительству Венесуэлы оплачивать судебные расходы находящегося под стражей в США президента Николаса Мадуро, выяснило РИА Новости на основе судебных документов.

"Отказывая правительству Венесуэлы в оплате расходов на защиту г-на Мадуро, OFAC препятствует возможности г-на Мадуро нанять адвоката и, следовательно, его праву в соответствии с шестой поправкой к Конституции на выбор адвоката", - добавил юрист.