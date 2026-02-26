Рейтинг@Mail.ru
США не позволяют Венесуэле оплачивать судебные расходы Мадуро
11:39 26.02.2026
США не позволяют Венесуэле оплачивать судебные расходы Мадуро
в мире
венесуэла
сша
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
венесуэла
сша
в мире, венесуэла, сша, николас мадуро, силия флорес, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНиколас Мадуро
Николас Мадуро. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина Соединенных Штатов не позволяет правительству Венесуэлы оплачивать судебные расходы находящегося под стражей в США президента Николаса Мадуро, выяснило РИА Новости на основе судебных документов.
"Согласно законодательству и традициям Венесуэлы, расходы президента и первой леди оплачивает правительство Венесуэлы. Соответственно, в заявках (к OFAC - ред.) специально запрашивалось разрешение представлять интересы соответствующих клиентов и принимать средства от правительства Венесуэлы для представления их в суде. 9 января 2026 года OFAC выдало оба разрешения. Однако менее чем через три часа OFAC спонтанно и без объяснения причин изменило разрешение, связанное с г-ном Мадуро. Измененная лицензия не разрешает получение средств на оплату судебной защиты от правительства Венесуэлы", - написал в своем обращении к суду адвокат Мадуро Барри Поллак.
Россия призвала США освободить Мадуро и его жену
При этом он отметил, что разрешение, касающееся супруги Мадуро Силии Флорес, осталось без изменений, и Каракас может оплачивать ее судебные расходы.
Более того, американское правительство с момента изменения разрешения Мадуро выдало несколько разрешений на финансовые операции между частными лицами США и правительством Венесуэлы, добавил Поллак, указав, что на основании этого юристы потребовали возвращения изначальной версии разрешения.
"Отказывая правительству Венесуэлы в оплате расходов на защиту г-на Мадуро, OFAC препятствует возможности г-на Мадуро нанять адвоката и, следовательно, его праву в соответствии с шестой поправкой к Конституции на выбор адвоката", - добавил юрист.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга на заседании в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
"Не самая разумная трата денег". Американцы удивились цене захвата Мадуро
В мире, Венесуэла, США, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп
 
 
