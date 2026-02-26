Рейтинг@Mail.ru
08:28 26.02.2026
США не исключают возможность удара по верховному лидеру Ирана, пишут СМИ
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. США не исключают возможность нанесения удара по верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника, знакомого с обсуждениями.
"Вариантом является "удар для удаления верхушки", то есть нанесение удара по верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи", - говорится в сообщении.
Газета New York Times ранее сообщала, что власти Ирана готовят план действий, а также список преемников командиров и политиков, в том числе аятоллы Али Хаменеи на случай возможных ударов США по стране и гибели лидера. В статье говорилось, что обсуждался вопрос, кто может стать "иранской Дельси Родригес" (уполномоченный президент Венесуэлы после операции США против Николаса Мадуро). Среди лиц фигурировало и имя Роухани, который "в значительной степени был исключен из окружения аятоллы Хаменеи" и вошел в список "несколько неожиданно".
Двадцатого февраля президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность. При этом официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран будет рассматривать даже "ограниченный удар" со стороны США как акт агрессии.
В миреИранСШАВенесуэлаАли ХаменеиНиколас МадуроДональд ТрампPolitico
 
 
