"Им будет сложно": в США неожиданно высказались о ядерном оружии для Киева - РИА Новости, 26.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:50 26.02.2026
"Им будет сложно": в США неожиданно высказались о ядерном оружии для Киева
Попытка передачи Францией и Великобританией ядерного оружия Украине свидетельствует о суицидальных наклонностях Запада, заявил американский аналитик Марк... РИА Новости, 26.02.2026
"Им будет сложно": в США неожиданно высказались о ядерном оружии для Киева

Аналитик Слебода: ядерный шантаж Запада приведет к контролю РФ над всей Украиной

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Попытка передачи Францией и Великобританией ядерного оружия Украине свидетельствует о суицидальных наклонностях Запада, заявил американский аналитик Марк Слебода в интервью Станиславу Крапивнику на его YouTube-канале.
«
"На мой взгляд, мы можем говорить о самоубийственном стремлении западной цивилизации к гибели. В конце концов они просто не могут смириться с победой России на Украине. И это касается не только Великобритании и Франции, это касается всей западной правящей политической элиты", — сказал эксперт, комментируя сообщения о подготовке передачи западными державами ядерного оружия Киеву.
Пуск российской баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
На Западе раскрыли, чем обернулась ядерная провокация против Москвы
04:43
По его словам, такие манипуляции приведут к обратному результату, а именно к установлению российского контроля над всей территорией Украины.
«
"Им (Западу. — Прим. ред.) будет сложно, потому что Россия побеждает, и Россия победит в конфликте на Украине. И чем больше они пытаются, чем дольше они отрицают и не желают признать это, тем более вероятным и даже неизбежным становится то, что России просто придется забрать всю Украину. <…> Когда речь заходит о ядерном оружии, нельзя допустить существования по соседству антироссийского прозападного режима, обладающего ядерным оружием. Это абсолютно недопустимо!" — подытожил Слебода.
Удар бомбардировщиков ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Русские ударят": в США запереживали после грязной выходки на Украине
01:40
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМарк СлебодаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Франция
 
 
