МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Попытка передачи Францией и Великобританией ядерного оружия Украине свидетельствует о суицидальных наклонностях Запада, заявил американский аналитик Марк Слебода в интервью Станиславу Крапивнику на его YouTube-канале.
«
"На мой взгляд, мы можем говорить о самоубийственном стремлении западной цивилизации к гибели. В конце концов они просто не могут смириться с победой России на Украине. И это касается не только Великобритании и Франции, это касается всей западной правящей политической элиты", — сказал эксперт, комментируя сообщения о подготовке передачи западными державами ядерного оружия Киеву.
По его словам, такие манипуляции приведут к обратному результату, а именно к установлению российского контроля над всей территорией Украины.
«
"Им (Западу. — Прим. ред.) будет сложно, потому что Россия побеждает, и Россия победит в конфликте на Украине. И чем больше они пытаются, чем дольше они отрицают и не желают признать это, тем более вероятным и даже неизбежным становится то, что России просто придется забрать всю Украину. <…> Когда речь заходит о ядерном оружии, нельзя допустить существования по соседству антироссийского прозападного режима, обладающего ядерным оружием. Это абсолютно недопустимо!" — подытожил Слебода.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой.