Ирану для мирной ядерной программы не нужно обогащать уран, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. США считают, что Ирану для разработки мирной ядерной программы не нужно обогащать уран, сообщил госсекретарь Марко Рубио.

По его словам, страна, которая не заинтересована в разработке оружия, якобы не стала бы заявлять о желании "обогащать под землей".