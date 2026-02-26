Рейтинг@Mail.ru
Ирану для мирной ядерной программы не нужно обогащать уран, заявил Рубио
03:09 26.02.2026
Ирану для мирной ядерной программы не нужно обогащать уран, заявил Рубио
Ирану для мирной ядерной программы не нужно обогащать уран, заявил Рубио
в мире
иран
сша
женева (город)
марко рубио
мирный план сша по украине
иран
сша
женева (город)
2026
В мире, Иран, США, Женева (город), Марко Рубио, Мирный план США по Украине
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. США считают, что Ирану для разработки мирной ядерной программы не нужно обогащать уран, сообщил госсекретарь Марко Рубио.
"Если вы заинтересованы в мирной ядерной программе, вы можете сделать это как большинство стран в мире: реактор на земле, а топливо импортируется. Есть сделки со странами, если они хотят энергетику, они могут сделать небольшие модульные реакторы, это доступно и достижимо для многих стран", - сказал Рубио журналистам.
По его словам, страна, которая не заинтересована в разработке оружия, якобы не стала бы заявлять о желании "обогащать под землей".
Власти Ирана считают разработку программы мирного атома своим суверенным правом, как и обогащение урана.
В четверг в Женеве состоятся переговоры двух стран.
