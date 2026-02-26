https://ria.ru/20260226/ssha-2076781433.html
Ирану для мирной ядерной программы не нужно обогащать уран, заявил Рубио
Ирану для мирной ядерной программы не нужно обогащать уран, заявил Рубио - РИА Новости, 26.02.2026
Ирану для мирной ядерной программы не нужно обогащать уран, заявил Рубио
США считают, что Ирану для разработки мирной ядерной программы не нужно обогащать уран, сообщил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T03:09:00+03:00
2026-02-26T03:09:00+03:00
2026-02-26T03:09:00+03:00
в мире
иран
сша
женева (город)
марко рубио
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_fdde75a8daad766318ddb29bf6e617bf.jpg
https://ria.ru/20260226/iran-2076773964.html
https://ria.ru/20260225/pezeshkian-2076680491.html
иран
сша
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_7339acb0c437b608eba5a8d86526b692.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, женева (город), марко рубио, мирный план сша по украине
В мире, Иран, США, Женева (город), Марко Рубио, Мирный план США по Украине
Ирану для мирной ядерной программы не нужно обогащать уран, заявил Рубио
Рубио: США считают, что Ирану для мирного атома не нужно обогащать уран