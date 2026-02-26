https://ria.ru/20260226/ssha-2076769709.html
Генпрокурор Флориды поручил начать расследование инцидента у берегов Кубы
Генпрокурор штата Флорида Джеймс Утмайер сообщил, что распорядился начать расследование после того, как кубинские пограничники вступили в перестрелку с... РИА Новости, 26.02.2026
в мире
куба
флорида
сша
Генпрокурор Флориды поручил расследовать инцидент со стрельбой у берегов Кубы