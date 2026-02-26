Рейтинг@Mail.ru
Генпрокурор Флориды поручил начать расследование инцидента у берегов Кубы
00:29 26.02.2026 (обновлено: 00:30 26.02.2026)
Генпрокурор Флориды поручил начать расследование инцидента у берегов Кубы
в мире
куба
флорида
сша
куба
флорида
сша
в мире, куба, флорида, сша
В мире, Куба, Флорида, США
Генпрокурор Флориды поручил начать расследование инцидента у берегов Кубы

Генпрокурор Флориды поручил расследовать инцидент со стрельбой у берегов Кубы

© Фото : U.S. Coast Guard / Petty Officer 3rd Class Avery TibbetsКатер береговой охраны США
Катер береговой охраны США - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : U.S. Coast Guard / Petty Officer 3rd Class Avery Tibbets
Катер береговой охраны США. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 26 фев – РИА Новости. Генпрокурор штата Флорида Джеймс Утмайер сообщил, что распорядился начать расследование после того, как кубинские пограничники вступили в перестрелку с вторгнувшимся в воды страны катером и ликвидировали нескольких человек.
Ранее МВД Кубы сообщило, что катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне. Шестеро были ранены.
Добыча нефти в Техасе, США - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
СМИ: США планируют разрешить поставки топлива на Кубу для частного сектора
Вчера, 14:43
"Я поручил управлению прокуратуры штата начать расследование совместно с нашими федеральными, региональными и правоохранительными партнёрами", – написал он в Х.
Он утверждает, что кубинским властям нельзя доверять, пообещав сделать всё возможное, чтобы привлечь к ответственности причастных.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Кубинские пограничники вступили в перестрелку с катером под флагом США
Вчера, 22:36
 
В миреКубаФлоридаСША
 
 
